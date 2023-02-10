Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что сперва ракеты пересекли государственную границу Украины с Республикой Молдова. А уже ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии.

Внимание Не только Молдова: российская ракета еще и пролетела над Румынией

Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" провели пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств,

– написал он.

ВСУ могли сбить ракеты

В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире 24 Канала, что воздушные силы имели возможность сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу.

Отметим, что Россия уже не в первый раз устроила такую провокацию с нарушением воздушного пространства иностранных государств. Ранее подобные инциденты фиксировали на территории Молдовы.

Однако речь идет о Румынии, которая является страной-членом НАТО.