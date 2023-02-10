Согласно сообщению Генштаба ВСУ, в 10:18 2 российские крылатые ракеты морского базирования "калибр" осуществили пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. 24 канал решил проанализировать, какой может быть реакция НАТО на инцидент.

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Генштаб не уточнил цели российских ракет, выпущенных из акватории Черного моря, однако существует предположение, что именно они попали в объект гражданской инфраструктуры в соседней Хмельницкой области.

Также о ракете написал глава Николаевской ОВ Виталий Ким, правда, только о нарушении воздушного пространства Молдовы. Его пост был размещен в телеграм через 2 минуты после того, как "калибры" залетели в Молдову. Через 1 час и 6 минут появился пост в телеграм Валерия Залужного.

Позже информацию детализировал представитель воздушных сил Юрий Игнат.

Радиолокационно наблюдались две вражеские ракеты над территорией страны НАТО, оттуда вошли в Черновицкую область. Есть первый случай, когда ракеты оккупантов пересекают границу со странами НАТО,
сказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона 10 февраля 2023 года.

Отдельно Игнат подчеркнул, что украинские ПВО могли применить вооружение в этом районе, могли сбить ракеты, но была очевидна угроза, что обломки ракет попадут по территории Румынии или Молдовы. Поэтому ракеты на той территории не сбивались..

Румыния информацию Украины о ракете в своем воздушном пространстве вообще не подтвердила.

Информация о российской ракете, которая должна была пролететь над воздушным пространством Румынии, не подтверждается,
– ответили в министерстве на запрос издания Europei Liberă и пообещали рассказать детали впоследствии.

Этими "деталями" стал пресс-релиз минобороны Румынии, и это заявление, мягко говоря, противоречит словам украинского командования.

Пресс-релиз Минобороны Румынии / Скриншот

По версии румынской стороны, российская ракета пролетела в 35 километрах от границы НАТО, то есть северо-востока Румынии.

  • Румынские власти заявляют, что применили все стандартные процедуры – в 10:38 два истребителя МиГ-21 LanceR Румынских ВВС, которые в этот момент выполняли тренировочные полеты, были направлены в северную часть Румынии для потенциального реагирования.
  • Через две минуты ситуация была прояснена, поэтому эти два самолета возобновили свою первоначальную миссию.

Представительница Генсека Альянса решила сослаться на заявление Минобороны Румынии. То есть Альянс разделяет позицию о том, что никаких ракет в воздушном пространстве страны вроде бы не было.

Если верить заявлениям минобороны Молдовы – российский "калибр" залетел в воздушное пространство страны в районе российского самопровозглашенного анклава в Приднестровье. Это город Мокра Рыбницкого района (граничащего с Одесской областью). "Выход" ракеты зафиксирован в Сорокском районе (граничащем с Винницкой областью).

Это север Молдовы, расстояние между этими пунктами – чуть более 100 километров. "Калибр" был в воздушном пространстве Молдовы 15 минут, то есть мог преодолеть от 160 до 210 километров, ведь заявленная скорость ракеты "калибр" составляет 180–240 метров в секунду. Таким образом, эта ракета не могла залететь в Румынию – на это у нее просто не хватило бы времени.

О второй ракете "калибр", о которой говорил Генштаб ВСУ, ничего не известно. Возможно, именно она залетела на "огонек" к румынам. Вид на карту свидетельствует о пересечении границ Украины, Молдовы и Румынии в районе города Галац, а также в районе молдавского городка Бричане рядом с Черновицкой областью и румынской границей.

Места возможного "залета" российских "калибров" / скриншот из телеграма Пьемонт

Именно об этой точке пишет телеграм Залужного и там уже фиксировали падение ракет 5 декабря 2022 года и 14 января 2023 года. Это были обломки ракеты комплексов С-300 украинских сил ПВО, пытавшихся перехватить российские крылатые ракеты.

Во всяком случае, вина за инцидент полностью лежит на России, запустившей по Украине крылатые ракеты с целью спровоцировать гуманитарную катастрофу и убить гражданских.. Именно об этом заявили представители власти в Молдове, однако государство-агрессор эти заявления проигнорировало.

Если Молдова сообщает лишь об одной из двух ракет, нарушивших воздушное пространство страны, то Румыния вообще опровергает.

Здесь в корне другая ситуация, ведь Румыния – страна НАТО, с 5-й статьей (о коллективной защите и о том, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех), о которой любят упоминать СМИ и лидеры мнений, а также базами НАТО. Весь год контингент НАТО в Румынии только увеличивается, усиливаются ПВО и ПРО.

Да, речь о легендарных PATRIOT – 7 февраля Румыния поставила на боевое дежурство второй такой комплекс, а развертывание 3 и 4 ЗРК PATRIOT запланировано на апрель 2023 года.. Впрочем, эти ЗРК расположены на юге страны и не могли перехватить цель на севере физически.

Также, скорее всего, говорилось о десятках секунд или нескольких минутах, которые были для развертывания ЗРК и перехвата. Больше времени было у сил ПВО Молдовы, однако их боевая готовность вызывает вопросы, а "решительными осуждениями" российские "калибры" не сбивают.

Несколько российских ракет прошли по воздушному пространству Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить,
– подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский о масштабировании российской угрозы и необходимости ответа на нее, 10 февраля 2023 года.

Понятно одно – "что-то произошло" и оно не осталось незамеченным, что бы не говорили румынские военные. Это довольно значительный кризис и не менее большой вызов. Идут консультации, будут сделаны выводы.

Является ли это эскалацией со стороны России? Здесь лучше не гадать на кофейной гуще. Об этом мы узнаем только позже.

Нет, не в этот раз. 5-я статья – это скорее символ, а не побуждение к действиям и прямая инструкция.

  • Пятую статью применяли в 2001 году после атаки "Аль-Каиды" на США, тогда мощь НАТО была направлена против партизан в Афганистане.
  • Однако никто и никогда не применял 5-ю статью против ядерного государства, а Россия, напомним, до сих пор номинально является владелицей крупнейшего ядерного арсенала мира и при каждой возможности об этом напоминает.

При этом инциденты между НАТО и Россией, а также ее предшественником – СССР – были. Вспомним, например, полет американского U-2 над СССР и эпопею с обменом сбитого летчика Гэри Пауэрса или о постоянных нарушениях российскими самолетами воздушного пространства стран НАТО, а также нейтральной Швеции в последние годы.

Только за год открытого вторжения России в Украину было несколько инцидентов с ракетами или БПЛА. Стоит вспомнить

  • российский дрон в Хорватии (пропагандисты пытались выдать его за украинский, однако, так и не смогли объяснить, что на нем делают красные звезды),
  • инцидент с ракетами С-300 на границе Украины с Польшей, в результате которого погибли 2 польских фермера. Расследование установило, что это была украинская ракета, которая пыталась перехватить российскую, но вина за смерти людей – именно на россиянах, запускавших крылатую ракету с целью убийства гражданских.

Каждый раз после этого звучали громкие заявления о консультациях на уровне НАТО, а реальным ответом становились заседания в формате "Рамштайн", где объявлялось о предоставлении новых видов оружия для Украины.

НАТО и весь цивилизованный мир осознают опасность России, поэтому выбрал самый выгодный для себя путь – уничтожение угрозы чужими руками. И эта роль выпала Украине.

Никто не хочет связываться со страной-маньяком, имеющей ядерный арсенал, но все хотят помочь Украине, у которой просто нет другого выхода, ведь в противном случае украинцев ждет массовый геноцид – повторение Бучи и Мариуполя в масштабах всей страны.

Именно поэтому единственным ответом на российскую атаку 10 февраля является усиление обороноспособности Украины, все остальное, включая прямое вмешательство НАТО и разгром российских прокси в Приднестровье, является фантастическим сценарием. По крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Но сначала Россия должна понести новые поражения на украинском фронте.

Лишь после этого в Молдове, Грузии и других странах, имеющих нерешенные "вопросы" с Россией, попытаются перейти от теории к практике. Таковы реалии.