Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, НАТО почему-то очень робко относится к российским ракетам. Было уже несколько инцидентов, когда они демонстрировали странную позицию.

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Мы – единственные, кто не боится говорить правду. Когда прилетает, мы об этом говорим. Молдова смолчала. НАТО просило взять на себя ответственность, когда прилетело по Польше. Румыния смолчала. Там тоже прилетало в прошлом году. В Хорватию прилетало (вероятно, беспилотник – 24 Канал),

– заметил Давидюк.

Почему российские ракеты летят над территорией НАТО и других стран

Как отметил Давидюк, Путин пытается запугивать другие страны такими пролетами ракет. И НАТО где-то придерживается неправильной позиции в этом вопросе. Они принимают эту панику и страх, которые Путин пытается распространить.

Политолог подчеркнул, что сейчас многим государствам нужно прийти в сознание. В том числе и тем странам, на чьих территориях есть российские анклавы – Грузия, Молдова и т.д. Ведь сейчас – лучшее время, чтобы полностью разобраться с этими "опухолями", пока Украина взяла на себя основной удар.

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Грустно, однако Молдова и Грузия практически ничего не делают. Даже НАТО не может грозно отреагировать на пролеты ракет над собственной территорией.

Очередной прилет из страны НАТО. Столтенберг молчит. Все эти суперальфачи молчат. Друзья, а что случилось? Почему вы так кислые? Хотите, чтобы Украина снова всех защитила? Садимся за стол переговоров и усиливаем нас, чтобы дальше ничего не прилетало. Тогда вы будете в безопасности. Но для этого нужны сотни миллиардов долларов,

– подчеркнул Давидюк.

Вражеские ракеты пролетели через Молдову и Румынию