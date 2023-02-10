Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, НАТО чомусь дуже боязко ставиться до російських ракет. Вже було кілька інцидентів, коли вони демонстрували дивну позицію.

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Ми – єдині, хто не боїться казати правду. Коли прилітає, то ми про це говоримо. Молдова змовчала. НАТО просило взяти на себе відповідальність, коли прилетіло по Польщі. Румунія змовчала. Там теж прилітало минулого року. В Хорватію прилітало (ймовірно, безпілотник – 24 Канал),

– зауважив Давидюк.

Чому російські ракети летять над територією НАТО та інших країн

Як наголосив Давидюк, Путін намагається залякувати інші країни такими прольотами ракет. І НАТО десь дотримується неправильної позиції у цьому питанні. Вони приймають цю паніку та страх, який намагається поширити Путін.

Політолог підкреслив, що зараз багатьом державам потрібно прийти до тями. Зокрема й тим країнам, на чиїх територіях є російські анклави – Грузія, Молдова тощо. Адже зараз – найкращий час, щоб повністю розібратися з цими "пухлинами", поки Україна взяла на себе основний удар.

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Сумно, однак та ж Молдова і Грузія практично нічого не роблять. Навіть НАТО не може грізно відреагувати на прольоти ракет над власною територією.

Черговий прильот з країни НАТО. Столтенберг мовчить. Всі ці суперальфачі мовчать. Друзі, а що сталося? Чому ви такі кислі? Хочете, щоб Україна знову всіх захистила? Сідаймо за стіл переговорів і посилювати нас, щоб далі нічого не прилітало. Тоді ви будете у безпеці. Але для цього потрібні сотні мільярдів доларів,

– підкреслив Давидюк.

Ворожі ракети пролетіли через Молдову та Румунію