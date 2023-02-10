Зокрема відреагували на російську агресію представники США та ЄС. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Деталі – читайте далі.

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Реакція союзників на нову масовану ракетну атаку

Як зазначають у SPRAVDI, після чергової цинічної атаки росіян на критично важливу інфраструктуру країни, слова підтримки українцям висловили іноземні дипломати та політики. Зокрема мовиться про посла США в Україні Бріджит Брінк, президента Євроради Шарля Мішеля та главу представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса.

Що саме вони написали

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк у своєму пості зазначила, що нові удари ніяким чином не зламають українців. Українська держава залишається сильною, а світло завжди переважатиме над темрявою.

Глава Євроради Шарль Мішель підкреслив, що дії росіян – воєнні злочини. Їхні цинічні масовані атаки не зупинять ні Україну, ні її партнерів. Мішель пообіцяв, пришвидшити відправку нової військової допомоги, зокрема систем ППО.



Шарль Мішель про російську масовану атаку / Скриншот 24 Каналу

Матті Маасікас, своєю чергою, припустив, що росіян дуже розгнівав успіх закордонних візитів Володимира Зеленського, тому вони влаштували масовану атаку. Однак намагання окупантів деморалізувати українців – приречені на провал.

Масовані авіаудари по Україні з раннього ранку. Ніби реакція на дуже успішні візити Зеленського до європейських столиць в останні дні, де його зустрічали як члена сім'ї. Як і у випадку з такими ударами раніше, шансів зламати рішучість українців немає,

– констатував Маасікас.

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