В Укрэнерго сообщили, что основной целью оккупантов снова были электростанции и объекты высоковольтной сети. Подробнее об этом – рассказывает 24 Канал.

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После массированной вражеской атаки дефицит в энергосистеме значителен

Целью захватчиков во время массированных обстрелов 10 февраля в очередной раз стали энергетические объекты страны. Речь идет, прежде всего, об электростанциях и объектах высоковольтной сети. Враги не оставляют попыток оставить украинцев без света и тепла в холодное время года.

По данным Укрэнерго, пострадали восточные, западные и южные регионы Украины. Самая сложная ситуация сейчас в Харьковской области – там пришлось ввести аварийные отключения.

Также внеплановые отключения продолжаются в Хмельницкой, Одесской и Киевской областях. Все остальные регионы постепенно возвращаются в свои лимиты.

Дефицит в энергосистеме – значителен. Ремонтные бригады Укрэнерго уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и приступают к аварийно-восстановительным работам,

– сообщили в пресс-центре компании.

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