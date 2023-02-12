Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він повідомив, що ефективність української ППО росте і ракетний терор не приносить росіянам майже ніяких результатів.

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Речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк повідомила, що найближчим часом, найімовірніше, нового масованого ракетного удару по Україні не буде, але можливі точкові.

Натомість Росія продовжує тероризувати мирне населення іранськими дронами Shahed.

За словами Коваленка, інформації про постачання нової партії іранських дронів до Росії зараз немає. Третя партія безпілотників має приїхати до Росії наприкінці лютого – на початку березня, однак не можна виключати і те, що вона уже доставлена.

Темп накопичення ракет впав

Росіяни зберігають темп накопичення за півтора – два тижні до 70 ракет, зауважив експерт.

Протягом січня цей темп накопичення був значно менший. Замість 6 – 5 ракет на добу вони накопичували 2 – 3 ракети,

– додав Коваленко.

Точно сказати з чим це пов'язано не можна, але, можливо, це спричинено логістикою чи постачанням контрабандних елементів електроніки. Саме це могло загальмувати виробництво ракет Х-101 та крилатих ракет "Калібр".

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Ефективність обстрілів зменшилася

Коваленко наголосив, хоч росіяни і повернулися до кількості ракет в масованому ударі періоду осені 2022, ефективність їхня зменшилася. Натомість ефективність протиповітряної оборони України складає 88%, тому ефективність самого ракетного удару становить не більше 5%, повідомив експерт.

Попри те, що 12% ракет під час останньої масованої атаки влучили, це не призвело до проблем з електропостачання, теплозабезпеченням чи водопостачанням, підкреслив мовець.

Можемо зробити висновки, що ефективність їхніх ударів на сьогодні значно менша. Будемо мати надію, що надалі вона буде тільки зменшуватись,

— додав спікер.

Генерація електроенергії в Україні росте

Міністр енергетики Герман Галущенко днями заявив, що попри намагання росіян вдарити по критичній інфраструктурі, генерація електроенергії в Україні росте. Були запущені ще два енергоблоки.

Коваленко зауважив, що Одеса найбільше страждала від відключень, в місті могло не бути світла 12 годин поспіль. Однак під час останнього масованого ракетного удару відключення в регіоні відбувалися згідно з графіком.

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