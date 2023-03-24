Про це після візиту Сі Цзіньпіна в Росію заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

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Ллойд Остін підкреслив, що, хоча наразі і немає свідчень надання Пекіном летальної допомоги Росії, візит Сі та його зустрічі з воєнним злочинцем по суті "стали демонстрацією підтримки" Путіна, що само по собі "є дуже тривожним".

Візит Сі до Путіна та його кількаденне перебування там, я думаю, надсилає дуже тривожний меседж, меседж підтримки (Росії – 24 Канал),

– зауважив міністр оборони США.

Глава Пентагону також зазначив, що в разі надання Китаєм матеріальної підтримки російській стороні, це потенційно вплине на продовження конфлікту та розширить його вплив не лише в масштабах регіону, але й в усьому світі.

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У Китаї заявили, нібито Путін готовий до переговорів

Нещодавно глава китайського МЗС заявив, що російський диктатор буцімто готовий до "якнайшвидшого відновлення мирних переговорів".

Окрім того, Цінь Ган сказав, що візит Сі Цзіньпіна до Москви продемонстрував "глобальний імідж Китаю як миротворця". Водночас міністр натякнув, що Пекін разом з державою-агресором протистоятимуть Заходу. Він зазначив, що "зіткнувшись зі зростанням односторонності та гегемонізму", для Китаю і Росії тим більше є цінними консолідація і зміцнення стратегічної координації.