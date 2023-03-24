Об этом после визита Си Цзиньпина в Россию заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Узнайте больше Си Цзиньпинь покинул Россию: что известно о визите президента Китая в военного преступника Путина

Ллойд Остин подчеркнул, что, хотя пока и нет свидетельств предоставления Пекином летальной помощи России, визит Си и его встречи с военным преступником по существу "стали демонстрацией поддержки" Путина, что само по себе "очень тревожно".

Визит Си в Путин и его многодневное пребывание там, я думаю, посылает очень тревожный месседж, месседж поддержки (России – 24 Канал),

– заметил министр обороны США.

Глава Пентагона также сказал, что в случае оказания Китаем материальной поддержки российской стороне это потенциально повлияет на продолжение конфликта и расширит его влияние не только в масштабах региона, но и во всем мире.

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В Китае заявили, что Путин готов к переговорам

Недавно глава китайского МИД заявил, что российский диктатор якобы готов к "скорейшему возобновление мирных переговоров".

Кроме того, Цинь Ган сказал, что визит Си Цзиньпина в Москву продемонстрировал "глобальный имидж Китая как миротворца". В то же время министр намекнул, что Пекин вместе с государством-агрессором будут противостоять Западу. Он отметил, что "столкнувшись с ростом односторонности и гегемонизма", для Китая и России тем более ценны консолидация и укрепление стратегической координации.