Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

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Глава китайского МИД заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву продемонстрировал "глобальный имидж Китая как миротворца". В то же время, министр отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о "борьбе демократии против автократии".

Цинь Ган намекнул, что Пекин вместе с государством-агрессором будут противостоять Западу. Он отметил, что "столкнувшись с ростом односторонности и гегемонизма", Китая и России тем более ценны консолидация и укрепление стратегической координации.

Российская сторона подтвердила свою приверженность скорейшему возобновлению мирных переговоров и приветствовала готовность Китая играть положительную роль в политико-дипломатическом урегулировании "кризиса" (полномасштабной войны – 24 Канал) в Украине,

– заявили в МИД.

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Кратко о визите Си в Москву