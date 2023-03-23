Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Цинь Ган.
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Глава китайского МИД заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву продемонстрировал "глобальный имидж Китая как миротворца". В то же время, министр отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о "борьбе демократии против автократии".
Цинь Ган намекнул, что Пекин вместе с государством-агрессором будут противостоять Западу. Он отметил, что "столкнувшись с ростом односторонности и гегемонизма", Китая и России тем более ценны консолидация и укрепление стратегической координации.
Российская сторона подтвердила свою приверженность скорейшему возобновлению мирных переговоров и приветствовала готовность Китая играть положительную роль в политико-дипломатическом урегулировании "кризиса" (полномасштабной войны – 24 Канал) в Украине,
– заявили в МИД.
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Кратко о визите Си в Москву
- Лидер Китая прибыл в столицу России 20 марта. Там он встретился с военным преступником Владимиром Путиным.
- РосСМИ заявили, что Путин и Цзиньпин договорились о совместной защите интересов и совместных учениях. Кроме того, Россия и Китай выступают за "объективное расследование" взрывов на "Северных потоках".
- Президент России также заявил, что ознакомился с так называемым "мирным планом" Китая и сказал, что страна-террорист якобы готова к мирным переговорам.