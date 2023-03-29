Про це на стрімі 24 Каналу заявив журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Він додав, що головним свідком у справі проти Трампа є його адвокат Майкл Коен.

Дивіться також У підтримці України у США – зміни: якою є риторика республіканців і чи затребувана вона

Трамп хотів заплатити порнозірці

Бурлаков розповів, що основні претензії до Трампа стосуються одного епізоду: колись він заплатив порнозірці за те, щоб вона мовчала про їхні стосунки. Ця "угода" не є порушенням американського законодавства. Натомість гроші, які хотів використати Трамп, були з його виборчого фонду, а це вже серйозне порушення.

"Мова йде про 200 – 300 тисяч доларів. Порнозірка мовчала до того моменту, поки він не вирішив заплатити їй ці кошти з виборчого фонду, що заборонено американськими законами. Цікаво, що головним свідком у справі Трампа виступає його колишній адвокат Майкл Коен, який зараз сидить у в’язниці", – додав він.

Олексій Бурлаков про протестні настрої у світі: дивитись відео

Трамп шоумен

Олексій Бурлаков також прокоментував нещодавні заяви Трампа про Україну. За його словами, Трамп шоумен, який добре знається на емоціях людей. Він робить провокативні заяви про Україну, щоб привернути до себе увагу.

Зараз він каже людям, що має добрі зв’язки з Путіним, що лише він може домовитись і "війна завершиться за 24 години",

– зазначив журналіст.

Скандальні заяви Трампа