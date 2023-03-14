Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог-міжнародник Максим Ялі. За його словами, наміри Трампа провалилися, а ядро республіканської партії голосує за підтримку України.

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Наміри Трампа провалилися

Ялі зазначив, що популістські заяви щодо України робить декілька прибічників Трампа. Екслідер США восени 2022 року підтримував їх на виборах, щоб вони змогли просувати його позицію. Натомість люди Трампа змогли здобути перевагу лише у Палаті представників Конгресу США (нижній палаті парламенту).

Натомість демократи змогли отримати лідерство у Сенаті США (верхня палата Конгресу). Політолог підкреслив, що саме там приймаються рішення щодо виділення коштів.

Очікувалось, що республіканці здобудуть набагато більшу перевагу, що, можливо, і в Сенаті. Але навіть Дональд Трамп потім мусив зробити паузу, тому що для нього це був провал. Провал антиукраїнської риторики,

– відзначив він.

Максим Ялі стверджує, що більшість республіканців мають проукраїнську позицію. Він навів приклади очільника республіканської меншості у Сенаті США Мітча Макконнелла та колишнього віцепрезидента Майкла Пенса.

"Все-таки більшість республіканців підтримують Україну. Це ядро республіканської партії. Тому поки нема причин серйозно хвилюватися. Якщо ми подивимось голосування за підтримку України, то більшість республіканців проголосували "за", – наголосив міжнародник.

Ялі про риторику республіканців: дивіться відео

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