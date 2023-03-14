Таку думку 24 Каналу висловив політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, заява Десантіса перегукується з антиукраїнськими статтями у західних медіа.

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Суть таких публікацій зводиться до того, що США, мовляв, втомилися допомагати Україні. За словами Божка, такі статті є частиною російських інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) і мають мало спільного з реальністю.

"Варто почати хоча б з того, що держава – це не людина. Вона не може втомитися. Якщо хтось із посадовців втомлюється, то у нього є заступник", – зауважив політичний консультант.

Десантіс – ймовірний конкурент Трампа

Однак, на думку Божка, заяви Рона Десантіса не пов'язані з Росією. Він нагадав, що губернатор Флориди є представником Республіканської партії.

"Дональд Трамп зараз є найпопулярнішим кандидатом серед республіканського електорату. Але він поступово втрачає цей статус. Саме Десантіса називають основною альтернативою Трампу на пост кандидата у президенти від республіканців", – повідомив політичний консультант.

Зверніть увагу! Президентські вибори у США заплановані на листопад 2024 року. Експрезидент США Дональд Трамп вже заявив про наміри боротися на крісло глави держави. Ба більше, політик похизувався, що нібито може запобігти розв'язанню Третьої світової війни завдяки гарним стосункам з Владіміром Путіним.

Десантіс заграє з виборцями Трампа

До позиції проти підтримки України Десантіса могли підштовхнути певні ізоляціоністські кола всередині США, які не хочуть платити багато податків на військову справу.

У США є категорія населення, невдоволена тим, що Вашингтон постійно бере участь у різних війнах у світі. Хоча насправді ці люди не бачать далі свого носа і не розуміють, як активна позиція впливає на глобальне лідерство США,

– зазначив Божко.

За словами політичного консультанта, саме такі думки є популярними серед прихильників 45-го президента США.

Ярослав Божко пояснив заяву республіканця Рона Десантіса: дивіться відео

Чи мають вплив заяви Десантіса

Голова Центру політичних студій "Доктрина" припустив, що Десантіс зробив таку заяву, аби спробувати залізти на політичне поле Трампа.

Адже саме виборці Трампа у республіканських колах виступають за помірковану зовнішню політику. Є такий концепт: America First – мовляв, все для Америки. Ці люди не підтримують жодних ідей, які не стосуються безпосередньо США,

– зазначив Божко.

Він додав, що Десантіс намагається загравати з виборцями Республіканської партії, які підтримують такі ідеї. Однак, за словами Божка, губернатор Флориди ще навіть не став кандидатом у президенти. Відтак, його заяви не становлять жодного впливу на державну політику США.

Політичний експерт наголосив, що заяви 2 представників партії ще не репрезентують позицію всіх республіканців.

Що відбувається у США: коротко