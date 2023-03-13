Китай та Росія "витратили десятки мільярдів доларів" на дезінформацію протягом багатьох років. Про це заявив високопосадовець Держдепартаменту США.
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Він розповів, що Китай та Росія "вкладали десятки мільярдів доларів" на дезінформацію протягом багатьох років. Натомість США "щойно вступили в бій". Відтак політик зробив висновок, що США не вклали достатньо ресурсів та енергії для протидії пропаганді.
Війна в Україні розплющила очі Заходу
Представник США стверджує, що війна в Україні допомогла Заходу побачити цю проблему. За його словами, демократії прокинулись та продемонстрували свою силу.
Чиновник переконаний, що дезінформації спонсорувалися Москвою та Пекіном. У Росії та Китаї основні операції зі ЗМІ добре узгоджують з урядами.
Сі Цзіньпін хоче подзвонити Зеленському
- Видання The Wall Street Journal 13 березня повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з Володимиром Зеленським. Це може бути перша розмова за час повномасштабної війни.
- Ймовірно, дзвінок буде після поїздки до Москви, яку, за попередніми даними, він здійснить наступного тижня.