Китай та Росія "витратили десятки мільярдів доларів" на дезінформацію протягом багатьох років. Про це заявив високопосадовець Держдепартаменту США.

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Він розповів, що Китай та Росія "вкладали десятки мільярдів доларів" на дезінформацію протягом багатьох років. Натомість США "щойно вступили в бій". Відтак політик зробив висновок, що США не вклали достатньо ресурсів та енергії для протидії пропаганді.

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Представник США стверджує, що війна в Україні допомогла Заходу побачити цю проблему. За його словами, демократії прокинулись та продемонстрували свою силу.

Чиновник переконаний, що дезінформації спонсорувалися Москвою та Пекіном. У Росії та Китаї основні операції зі ЗМІ добре узгоджують з урядами.

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