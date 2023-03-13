Китай и Россия "потратили десятки миллиардов долларов" на дезинформацию в течение многих лет. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.

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Он рассказал, что Китай и Россия "вкладывали десятки миллиардов долларов" в дезинформацию в течение многих лет. США же "только что вступили в бой". Следовательно, политик сделал вывод, что США не вложили достаточно ресурсов и энергии для противодействия пропаганде.

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Представитель США утверждает, что война в Украине помогла Западу увидеть эту проблему. По его словам, демократии очнулись и продемонстрировали свою силу.

Чиновник убежден, что дезинформации спонсировались Москвой и Пекином. В России и Китае основные операции со СМИ хорошо согласовываются с правительствами.

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