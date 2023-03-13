Китай и Россия "потратили десятки миллиардов долларов" на дезинформацию в течение многих лет. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.
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Он рассказал, что Китай и Россия "вкладывали десятки миллиардов долларов" в дезинформацию в течение многих лет. США же "только что вступили в бой". Следовательно, политик сделал вывод, что США не вложили достаточно ресурсов и энергии для противодействия пропаганде.
Война в Украине открыла глаза Запада
Представитель США утверждает, что война в Украине помогла Западу увидеть эту проблему. По его словам, демократии очнулись и продемонстрировали свою силу.
Чиновник убежден, что дезинформации спонсировались Москвой и Пекином. В России и Китае основные операции со СМИ хорошо согласовываются с правительствами.
Си Цзиньпин хочет позвонить Зеленскому
- Издание The Wall Street Journal 13 марта сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует поговорить с Владимиром Зеленским. Это может быть первый разговор во время полномасштабной войны.
- Вероятно, звонок будет после поездки в Москву, которую, по предварительным данным, он совершит на следующей неделе.