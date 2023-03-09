Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський опозиційний політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров. Утім, він попередньо додав, що поки Китай продовжує знаходитися у своїй умовній позиції спостерігача.

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Китаю вигідна довготривала війна, вважає Каспаров. І він готовий дати Росії стільки зброї, за допомогою якої можна продовжувати її рік, ба навіть довше. Але з іншого боку на Китай тиснуть санкції Заходу.

Я думаю, Захід ще сам до кінця не вирішив наскільки далеко може зайти. Про це ми дізнаємося найближчим часом. Сам акт зустрічі буде сигналом до того, що Китай займатиме активну позицію (у війні – 24 Канал) і для нас усіх це дуже погано, але першочергово для України,

– сказав російський опозиціонер.

Утім, він підкреслив, що поки Китай розмірковує і ця зустріч є усього лише опцією. Інше питання – що вона ймовірна. Якщо відбудеться – Китай готовий втягнутися у війну.

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Сі Цзіньпін не знає що робитиме

Від початку повномасштабного вторгнення Китай зайняв обережну позицію спостерігача. І якби Путін досягнув своїх планів: захопив Київ за три дні та посадив за кермо прокремлівських маріонеток, Китай активно б приєднався до процесу, відзначив спікер.

"Уже б пішли плани по захопленню Тайваню. Але все сталося не так, як планував Путін і тому Китай зайняв позицію очікувача", – сказав Гаррі Каспаров.

Китай боїться перемоги України

Гаррі Каспаров припустив, що Китай натиснув на інші країни, такі як Казахстан, аби вони теж стрималися. Йому вигідна виснажена Росія та Захід, який концентрується на війні в Україні. Але зараз Сі Цзіньпін захвилювався, виділив цікаву деталь опозиційний політик.

"Бо ситуація на фронті в цілому змінюється на користь України. З одного боку, Китай не готовий підтримувати Росію в її агресивній політиці, з іншого – Сі Цзіньпін панічно боїться української перемоги", – заявив Гаррі Каспаров.

Він пояснив, що це може бути стимул для будь-яких визвольних рухів та сигналом для внутрішньокитайської опозиції. Сі Цзіньпін зважує усі ризики.

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