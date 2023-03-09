Нещодавно Китай оприлюднив так званий "мирний план" щодо війни в Україні. У ньому мовилось і про закінчення бойових дій.

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Що Китай думає про закінчення війни в Україні

КНР опублікувала звіт, у якому зроблено висновок, що бойові дії в Україні закінчаться влітку цього року. Експерти вважають, що економіки Росії та Україні будуть виснажені і країни не зможуть продовжувати вести бойові дії восени.

Водночас у Китаї зазначили, що Росія "візьме гору". У ЗМІ наголошують, що такий висновок – спроба догодити керівництву компартії, яке схиляється до Москви.

Китай вперше з початку війни назвав Росію "головним партнером"

Нещодавно глава МЗС Цінь Ган оцінив тісне партнерство Китаю з Росією. За його словами, країни є головними партнерами і між ними буцімто прокладено шлях довіри та створено модель міжнародного співробітництва.

"Коли Китай та Росія взялися за руки, рух до багатополярного світу та більш демократичної міжнародної системи набрав обертів, а глобальний стратегічний баланс та стабільність отримали гаранта", – заявив Ган.

Зеленський припустив, коли закінчиться війна в Україні

Раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "мирний час" для своєї країни 2023 року.

"Я вірю, що українці будуть найвпливовішими і 2023 року, але вже в мирний час", – сказав президент.