Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, будь-які дії Китаю на знак підтримки російського диктатора Путіна та його політики будуть негативно позначатися на перебігу подій в Україні.

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Чи наважиться Китай

Ігор Яковенко повідомив, що він сподівається на те, що нічого серйозного візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви не принесе.

Але є якась вірогідність, що або напряму, або через Лукашенка Сі Цзіньпін зважиться на якусь підтримку Росії,

– наголосив він.

За його словами, серйозного озброєння китайський очільник Росії не дасть.

"Йому ясно сказали, що ті санкції, які будуть обрушені на Китай, зірвуть економіку Китаю. Тому що Китай – це все ж таки не Росія", – наголосив він.

До того ж Китай дуже боїться втратити авторитет на світовому ринку економіки.

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Ймовірність передачі зброї Росії

Проте, навіть з урахуванням цього, Сі Цзіньпін переходить з нейтралітету на користь Путіна до хоч і обмеженої, але підтримки путінського режиму у цій війні.

Сам факт його візиту – це дуже неприємна річ,

– переконаний опозиціонер.

Яковенко наголосив, що малоймовірно, що Китай буде постачати Росії танки, артилерію.

"Якщо він хоча б боєприпаси буде постачати, можливо, то це означає, що війна може затягнутися. Кожен крок на китайську підтримку Росії – це додаткова кров українських військових", – зауважив він.

До того ж Сі Цзіньпін на XX з'їзді КПК зробив крок на зустріч мілітаризму та політики проти Заходу.

Деякою мірою це вихід за межі попередньої китайської раціональності, тому тут можна очікувати неприємних результатів,

– додав Яковенко.

За його словами, хочеться вірити в те, здоровий глузд відновиться і Сі Цзіньпін утримається від рішучих кроків.

Китай проти миру

Ігор Яковенко наголосив, що китайський план мирного врегулювання насправді є абсолютно проросійським.

"Будь-який план, у якому немає відведення російського війська з території України – це путінський план", – пояснив він.

На його думку, президент Китаю вже достатньо зробив для Путіна і на цьому його потуги закінчаться.

Проте, є багато осіб, які можуть впливати на рішення. Наприклад, самопроголошений очільник Білорусі Алєксандр Лукашенко.

"До речі, можливо, що оснащення буде через Лукашенка, тому що у Китаю з Лукашенко доволі серйозна військово-технічна співпраця", – зауважив він.

За словами опозиціонера, є сподівання, що все ж на такі дії будуть накладені санкції.

Всі серйозні сюжети безпосередньо ведуть на поле бою,

– підкреслив він.

Тож візит Сі Цзіньпіна може залишити відбиток на тому, що відбувається на фронті.

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