Про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Зауважимо, що раніше Білий дім вже попереджав про можливі дії Пекіна.

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Ми не віримо, що вони зняли це (можливість надання летальної допомоги – 24 Канал) зі столу,

– наголосив Кірбі.

За його словами, адміністрація Джо Байдена досі не вірить, що в Китаї "прийняли рішення рухатися вперед".

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Російська агресія поставила Китай у складне становище, – Білий дім

Війна, яку Кремль розв'язав проти України, поставила Китай у складне становище, коли будь-яка підтримка Росії з його боку ускладнить відносини між Пекіном та країнами Європи й рештою світу. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Ми ще не бачили, щоб Китай зробив якісь кроки щодо (надання Росії – 24 Канал ) летальної зброї. Ми вважаємо, що російська війна в Україні поставила Китай у складне становище,

– підкреслила офіційна представниця Білого дому.

Також Жан-П'єр зауважила, що США неодноразово висловлювали свою позицію китайській стороні, у тому числі під час зустрічі в Мюнхені держсекретаря Блінкена і китайського представника Ван Ї. За словами речниці, ця тема проговорювалася "дуже чітко".