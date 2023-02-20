Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Welt.

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Зеленський бачить Китай союзником України

Глава держави зауважив, що для України важливо, аби Китай не підтримував Росію у війні. Зеленський же вважає, що наразі така підтримка країни-агресора неможлива.

Президент України зізнався, що хотів би бачити Китай союзником України.

Однак я бачу можливість для Китаю зробити прагматичну оцінку того, що тут відбувається. Бо якби Китай об'єднався з Росією, була б світова війна, і я думаю, що Китай це усвідомлює,

– сказав Зеленський.

Ризик Третьої світової війни