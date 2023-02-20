Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Welt.
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Зеленський бачить Китай союзником України
Глава держави зауважив, що для України важливо, аби Китай не підтримував Росію у війні. Зеленський же вважає, що наразі така підтримка країни-агресора неможлива.
Президент України зізнався, що хотів би бачити Китай союзником України.
Однак я бачу можливість для Китаю зробити прагматичну оцінку того, що тут відбувається. Бо якби Китай об'єднався з Росією, була б світова війна, і я думаю, що Китай це усвідомлює,
– сказав Зеленський.
Ризик Третьої світової війни
- Держсекретар США зауважив, що публічно Китай представляє себе як державу, яка прагне миру в Україні. Водночас упродовж минулих місяців у Штатах неодноразово зауважували, що китайська сторона надавала нелетальну допомогу країні-агресорці.
- За словами Блінкена, наразі Пекін серйозно розглядає надання матеріальної підтримки Росії у війні. Держсекретар США наголосив, що мовиться про "летальний ефект". Цю межу Китай ще не перетнув. Блінкен наголосив, що попередив офіційний Пекін, які наслідки матиме таке рішення з боку Китаю.
- До речі, у NBC також повідомляли про можливу допомогу окупантам від Китаю. Зокрема, країна може надати загарбникам форму або навіть бронежилети.
- Нещодавно у США висловили побоювання, що Пекін може надати Росії летальну зброю. Володимир Зеленський відреагував на цю інформацію. Він наголосив, що звернувся до китайських лідерів прямо і публічно з проханням не надавати жодної підтримки росіянам у цій війні.
- Також він зазначив, що з початку 1990-х років до Будапештського меморандуму та всіх домовленостей, досягнутих з того часу, Китай завжди дотримувався своїх зобов'язань.
- Володимир Зеленський сподівається, що міжнародна спільнота об'єднається, аби підтримати мирний план із 10 пунктів, де США, Китай і великі держави розглядають гарантії захисту світової безпеки.