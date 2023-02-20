Глава держави в інтерв'ю італійському виданню наголосив, що звернувся до китайських лідерів прямо і публічно з проханням не надавати жодної підтримки росіянам у цій війні.

Читайте також Байден приїхав до Києва

Ризик Третьої світової війни

Я сподіваюся, що Пекін збереже прагматичне ставлення, інакше ми ризикуємо Третьою світовою війною, думаю, вони це добре усвідомлюють,

– підкреслив Зеленський.

Також він зазначив, що з початку 1990-х років до Будапештського меморандуму та всіх домовленостей, досягнутих з того часу, Китай завжди дотримувався своїх зобов'язань.

Володимир Зеленський сподівається, що міжнародна спільнота об'єднається, аби підтримати мирний план із 10 пунктів, де США, Китай і великі держави розглядають гарантії захисту світової безпеки.

Я не думаю, що далі можна залишатися нейтральним, треба вибирати. Мій план — глобальний мир,

– наголосив президент.

Верховний Головнокомандувач зазначив, що відносини України з Китаєм завжди були чудовими. Зокрема, за його словами, у нас міцні економічні відносини упродовж багатьох років, і в інтересах усіх, щоб вони не змінювалися.

"Глобальне завдання полягає в тому, щоб запобігти будь-якому ризику ядерного конфлікту", – зазначив президент. Також він додав, що наразі Україна не бачить надходження китайської зброї до Росії.

До теми Китай перетне "червону лінію", якщо надасть Росії летальну зброю, – постпред США в ООН

Китай може надати Росії летальну зброю: що відомо