Цю заяву Володимир Зеленський озвучив на спільному брифінгу з американським лідером 20 лютого в Києві, інформує 24 Канал. Вже є фото з місця події.

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Як Україна відзначила візит Джо Байдена

Я вважаю теж історично, що сьогодні (20 лютого – 24 Канал) на Алеї сміливості ми відкриваємо табличку, присвячену президенту Байдену,

– заявив Зеленський.



Як виглядає табличка Байдена на Алеї / Фото ICTV

Відомо, що сам Джо Байден вже бачив табличку на Алеї, адже побував там з Володимиром Зеленським.



Табличка Байдену на Алеї / Фото lviv.media

Під час виступу президент України пригадав перший дзвінок Байдену вночі 24 лютого 2022 року, постійні переговори, увагу щодо боротьби та захисту української демократії, особистий внесок президента США Джо Байдена у зміцнення позицій свободи у світі – це те, що завжди буде в історії та завжди залишиться.

Володимир Зеленський подякував Джо Байдену та Сполученим Штатам.

Варто зауважити, що створення Алеї сміливості відбулось в Києві до 31-річниці незалежності України. Її відкриття ініціював Володимир Зеленський. Президент пояснював, що там будуть імена політичних лідерів і представників країн-партнерів, які надають Україні підтримку з початку повномасштабного вторгнення Росії.

На Алеї вже є ім'я Анджея Дуди, Бориса Джонсона, Егілса Левітса, Матеуша Моравецького та інших політиків, які допомагають Україні.

Важливо! Вперше за 15 років президент США приїхав в Україну. Джо Байден був у Києві з неоголошеним візитом 20 лютого. Американський лідер провів перемовини з Володимиром Зеленським, виступив на брифінгу, пообіцяв нам нову допомогу на 2,5 мільярда доларів.