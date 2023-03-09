Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, любые действия Китая в знак поддержки российского диктатора Путина и его политики будут негативно отражаться на ходе событий в Украине.

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Решится ли Китай

Игорь Яковенко сообщил, что он надеется на то, что ничего серьезного визита президента Китая Си Цзиньпина в Москву не принесет.

Но есть некая вероятность, что либо напрямую, либо через Лукашенко Си Цзиньпин решится на какую-то поддержку России,

– подчеркнул он.

По его словам, серьезное вооружение китайский глава России не даст.

"Ему ясно сказали, что те санкции, которые будут обрушены на Китай, сорвут экономику Китая. Потому что Китай – это все-таки не Россия", – подчеркнул он.

К тому же, Китай очень боится потерять авторитет на мировом рынке экономики.

Игорь Яковенко рассказал, чем обернется для Украины визит президента Китая в Москву: смотрите видео

Вероятность передачи оружия России

Однако даже с учетом этого Си Цзиньпин переходит из нейтралитета в пользу Путина к хоть и ограниченной, но поддержке путинского режима в этой войне.

Сам факт его визита – это очень неприятная вещь,

– убежден оппозиционер.

Яковенко подчеркнул, что маловероятно, что Китай будет поставлять России танки, артиллерию.

"Если он хотя бы боеприпасы будет поставлять, возможно, это означает, что война может затянуться. Каждый шаг на китайскую поддержку России – это дополнительная кровь украинских военных", – отметил он.

К тому же Си Цзиньпин на XX съезде КПК шагнул на встречу милитаризма и политики против Запада.

В некоторой степени это выход за пределы предыдущей китайской рациональности, поэтому здесь можно ожидать неприятных результатов,

– добавил Яковенко.

По его словам, хочется верить в то, здравый смысл восстановится и Си Цзиньпин воздержится от решительных шагов.

Китай против мира

Игорь Яковенко подчеркнул, что китайский план мирного урегулирования на самом деле абсолютно пророссийский.

"Любой план, в котором нет отвода российской армии с территории Украины – это путинский план", – пояснил он.

По его мнению, президент Китая уже достаточно сделал для Путина и на этом его потуги закончатся.

Тем не менее, есть многие, которые могут влиять на решения. К примеру, самопровозглашенный руководитель Беларуси Александр Лукашенко.

"Кстати, возможно, что оснащение будет через Лукашенко, потому что у Китая с Лукашенко достаточно серьезное военно-техническое сотрудничество", – отметил он.

По словам оппозиционера, есть надежда, что все-таки на такие действия будут наложены санкции.

Все серьезные сюжеты непосредственно ведут на поле боя,

– подчеркнул он.

Так что визит Си Цзиньпина может оставить отпечаток на происходящем на фронте.

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