Китай скрывал всякую поддержку российского режима. Об этом журналистам рассказал анонимный чиновник Евросоюза.

Читайте также Китайская компания передавала "вагнеровцам" спутниковые снимки

Китай настаивал на том, чтобы любая поддержка оставалась строго конфиденциальной, поскольку огласка подрывает претензии Пекина на "сохранение нейтралитета".

Лицемерие с "мирным планом"

Кстати, также издание утверждает, что "мирную инициативу" Китая союзники Украины отклонили из-за утечки информации о возможных поставках оружия России. Конечно, на фоне этого попытка Пекина выглядела лицемерием.

Тем не менее Запад убежден, что Китай сейчас не начнет реальные поставки оружия Кремлю. Такие заверения от китайского топ-дипломата Ван И получил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Президент США Джо Байден также заявлял, что "не ожидает большой инициативы со стороны Китая по поставкам оружия России".

Что этому предшествовало