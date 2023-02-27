Решение о поставках стране-агрессору вооружения в Китае еще не приняли, но есть большая угроза, что это будет сделано. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков.
Обратите внимание Китай торгуется с США и рассматривает последствия поставок оружия в Россию, – политический эксперт
У Китая есть оружие, которое является копией советского
Более того, есть информация, будто уже идет планирование этого процесса. Об этом говорил и Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и разведка Соединенных Штатов. К тому же, Запад уже предупредил КНР, что в случае предоставления России вооружения к нему будут применены все санкции.
Если Китай и согласится на поставку оружия России, то сначала будут переданы вооружения, которые крайне трудно идентифицировать как китайские.
– предположил военный эксперт.
Он напомнил, что оружие, которое производилось в КНР на протяжении 70-х – начале 80-х годов прошлого века, является копией советской.
Какое вооружение Россия стремится получить от КНР
Что касается вооружения, которое критически необходимо российским захватчикам, то прежде всего это боеприпасы. В то же время Китай имеет на вооружении всю линейку стандартных советских калибров, в частности:
- снаряды 122 и 152-миллиметрового калибра;
- минометные мины 82 и 120 миллиметров;
- танковые боеприпасы 125 миллиметров;
- ракеты к РСЗО калибром 122 миллиметра для "Града" или "Смерча".
Кроме боеприпасов в России есть потребность и в новых стволах артиллерийских систем. Ситуация такова, что у Китая на вооружении и на складах хранения есть огромное количество точных лицензионных копий советских пушек Д-30 и Д-20,
– сообщил военный эксперт.
По его словам, если снять с вооружения китайскую маркировку, то их никак не отличить от имеющихся у страны-агрессора. Это также означает, что захватчикам не нужно будет проводить переобучение личного состава для овладения китайским вооружением.
Катков сказал, в каком вооружении больше всего нуждается Россия: смотрите видео
В сложных системах, таких как самоходные артиллерийские установки или бронетехника, будет заметна разница. А значит, если Китай станет поставлять России бронетехнику, то об этом станет известно почти сразу.
2 сценария передачи России вооружения от Китая
По мнению Каткова, есть 2 сценария, по которым КНР может поставлять стране-агрессору вооружение. Так, по первому сценарию Китай может передавать россиянам боеприпасы со складов хранения, но с уничтожением маркировки, чтобы невозможно было понять, что это за снаряд.
Второй сценарий состоит в том, что Китай имеет собственные производства боеприпасов и может направить часть мощностей на изготовление снарядов с маркировкой "по желанию заказчика", то есть указывать на них условно некий российский завод.
Китай может поставлять России оружие: что известно
- Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что власти Китая рассматривают возможность предоставление России летального оружия для войны против Украины Однако окончательное решение еще не принято. Уильям Бернс подчеркнул, что администрация Джо Байдена пытается удержать власти Китая от принятия такого решения.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вероятное усиление поддержки России Китаем. Он заверил, что для него важно, чтобы этого не произошло. Глава государства подчеркнул, что это может стать угрозой не только нашей стране, но и всему миру.
- Президент США Джозеф Байден не ожидает, что Китай предоставит значительную военную помощь России. В то же время он считает, что это станет именно той чертой, за которой последует реакция Соединенных Штатов.