Решение о поставках стране-агрессору вооружения в Китае еще не приняли, но есть большая угроза, что это будет сделано. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков.

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У Китая есть оружие, которое является копией советского

Более того, есть информация, будто уже идет планирование этого процесса. Об этом говорил и Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и разведка Соединенных Штатов. К тому же, Запад уже предупредил КНР, что в случае предоставления России вооружения к нему будут применены все санкции.

Если Китай и согласится на поставку оружия России, то сначала будут переданы вооружения, которые крайне трудно идентифицировать как китайские.

– предположил военный эксперт.

Он напомнил, что оружие, которое производилось в КНР на протяжении 70-х – начале 80-х годов прошлого века, является копией советской.

Какое вооружение Россия стремится получить от КНР

Что касается вооружения, которое критически необходимо российским захватчикам, то прежде всего это боеприпасы. В то же время Китай имеет на вооружении всю линейку стандартных советских калибров, в частности:

снаряды 122 и 152-миллиметрового калибра;

минометные мины 82 и 120 миллиметров;

танковые боеприпасы 125 миллиметров;

ракеты к РСЗО калибром 122 миллиметра для "Града" или "Смерча".

Кроме боеприпасов в России есть потребность и в новых стволах артиллерийских систем. Ситуация такова, что у Китая на вооружении и на складах хранения есть огромное количество точных лицензионных копий советских пушек Д-30 и Д-20,

– сообщил военный эксперт.

По его словам, если снять с вооружения китайскую маркировку, то их никак не отличить от имеющихся у страны-агрессора. Это также означает, что захватчикам не нужно будет проводить переобучение личного состава для овладения китайским вооружением.

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В сложных системах, таких как самоходные артиллерийские установки или бронетехника, будет заметна разница. А значит, если Китай станет поставлять России бронетехнику, то об этом станет известно почти сразу.

2 сценария передачи России вооружения от Китая

По мнению Каткова, есть 2 сценария, по которым КНР может поставлять стране-агрессору вооружение. Так, по первому сценарию Китай может передавать россиянам боеприпасы со складов хранения, но с уничтожением маркировки, чтобы невозможно было понять, что это за снаряд.

Второй сценарий состоит в том, что Китай имеет собственные производства боеприпасов и может направить часть мощностей на изготовление снарядов с маркировкой "по желанию заказчика", то есть указывать на них условно некий российский завод.

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