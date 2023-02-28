Об этом заявил помощник госсекретаря США по странам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на слушаниях в Конгрессе.

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Министерство финансов США внесло Spacety в санкционный список в конце января 2023 года.

Отмечают, что по данным ведомства, Spacety China передала российской технологической компании Терра-Тех спутниковые снимки Украины, сделанные с помощью радара с синтезированной апертурой, которые должны были помочь боевикам ЧВК "Вагнера" в боях с ВСУ.

Также в черный список попала дочерняя компания Spacety China в Люксембурге.

Важно! США признали ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией.

Может ли Китай помогать России