Про це заявив помічник держсекретаря США з питань країн Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк на слуханнях у Конгресі.

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Міністерство фінансів США внесло Spacety до санкційного списку наприкінці січня 2023 року.

Зазначають, що за даними відомства, Spacety China передала російській технологічній компанії Терра-Тех супутникові знімки України, зроблені за допомогою радара із синтезованою апертурою, які мали допомогти бойовикам ПВК "Вагнера" у боях з ЗСУ.

Також до чорного списку потрапила дочірня компанія Spacety China в Люксембурзі.

Важливо! США визнали ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією.

Чи може Китай допомагати Росії