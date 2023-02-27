Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський публіцист і опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, лідер КНР Сі Цзіньпін більш антиамериканський політик, але не зможе піти проти китайських інтересів.

До теми Китаю потрібен мир, а не війна: чи ризикне постачати Росії летальну зброю

Китай веде гру зі Сполученими Штатами

На думку Піонтковського, КНР веде гру зі Сполученими Штатами. Китай має певні економічні питання, які розв’язує разом із США. Тому погрозами Пекін хоче вибити у США серйозні поступки.

Там дуже багато економічних питань вартістю у сотні мільярдів доларів. Цими погрози китайці хочуть вибити дуже серйозні поступки у США. Тому йде така гра,

– зауважив він.

Публіцист пригадав, що іноземні розвідки повідомляють: Китай має наміри передавати Росії не тільки дрони, але й літаки. Андрій Піонтковський переконаний, що у такий спосіб Пекін хоче показати Штатам, як може нашкодити їм і що треба домовлятись.

"Сі Цзімпін взагалі більш антиамериканський та менш антиросійський, ніж середній китайський політичний клас. Але не настільки, щоб піти на таку зневагу до базових економічних інтересів Китаю", – вважає публіцист.

Піонтковський про наміри Китаю: дивіться відео

США прикривали історію з COVID-19

Андрій Піонтковський говорить, що дуже цікаво, як до такого шантажу ставляться США. Він стверджує, що довгий час американці прикривали історію про те, що одна китаянка у лабораторії у Штатах вела дослідження та, ймовірно, випадково створила небезпечний вірус.

"Про це була опублікована наукова стаття у солідному американському журналі за 2 – 3 роки до спалаху пандемії (коронавірусу – 24 Канал). Її вигнали. Вона мусила з цими дослідженнями переїхати у Китай. Американці до цього часу прикривали цю історію", – розповів публіцист.

Китай може постачати Росії зброю: що відомо