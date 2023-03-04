Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної політики, політолог зі США, екскерівник апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус. За його словами, в США є абсолютна підтримка України як серед демократів, так і серед республіканців.

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Підтримка України – одностайна

Раміс Юнус розповів, що в Палаті представників Конгресу США є всього 11 конгресменів, які виступають за припинення військової допомоги Україні. Один із них запропонував винести питання припинення допомоги на голосування, але спікер-республіканець відмовився ставити це питання навіть на порядок денний.

Сьогодні лідери Республіканської партії на чолі зі спікером, з лідером республіканців у Сенаті – усі чітко говорять теж саме, що говорять демократи, усе, що говорить виконавча влада разом із Джо Байденом, Ентоні Блінкеном та Ллойдом Остіним,

– зазначив політолог.

Юнус переконаний, що Україні не варто боятись перевірок, а усі спекуляції довкола – це вкидання російських наративів, від осіб, які лобіюють інтереси Росії.

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Експерт з міжнародної політики переконаний, що 75% американського суспільства стабільно протягом року підтримує Україну й також приблизно 75% політичного істеблішменту США також на стороні України.

Республіканці та демократи роблять усе для перемоги України

Раміс Юнус розповів, що під час засідання нижньої палати Конгресу США, в якій лідируючу позицію займають саме республіканці, конгресмени в один голоси цікавились додатковими можливостями, як ще США можуть допомогти Україні.

За словами політолога, на цьому засіданні був присутній новий голова комітету з озброєння, а також заступник міністра оборони США з політичних питань, який вже 10 років відповідає у Пентагоні за напрямок України.

Також був присутній голова відомства, яке займається перевіркою наданої Україні військової допомоги. За словами Раміса Юнуса, 90 осіб цього відомства перебувають в Україні та здійснюють моніторинг і контроль за наданою зброєю.

"І республіканці, і демократи – усі в один голос говорили, про те, що їм потрібно зробити для того, щоб Україна перемогла. Звісно, разом із тим, щоб проконтролювати, аби не було порушень пов’язаних із постачаннями", – зазначив політолог.

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