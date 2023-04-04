Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він переконаний, що Трамп не досягне свого, але надовго залишиться зіркою російських пропагандистських каналів.

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Владімір Путін часто цитує Дональда Трампа. Нещодавно експрезидент США заявив, якби він був на посту президента Америки, тоді б "Путін не вдерся в Україну, однак врешті-решт він захопить всю її".

Трамп намагається здобути переваги для себе

Піонтковський припустив, коли Трамп приїде до правоохоронців, він попросить надягти йому наручники, аби демонстративно показати їх перед камерою.

Адже кримінальна справа уже принесла йому певні дивіденди. Якщо раніше Рон Десантіс (кандидат на пост президента США, довгий час займав другу позицію після Джо Байдена – 24 Канал) за опитуваннями був попереду Трампа, в останній час Трамп з невеликим відривом лідирує перед Десантісом.

Я вважаю, що це тимчасовий ефект і ніяких шансів для нього перервати республіканську конвенцію немає. Помахає він кулачками в наручниках, потім почне розвертатися справа, там 30 пунктів фальсифікації документів. Докази уже міцні,

– додав мовець.

Піонтковський припустив розвиток справи Трампа: дивитись відео

Які перспективи у Трампа

Опозиціонер нагадав, що юрист Трампа уже відбув дворічне покарання за фінансові махінації. Оскільки шеф його не витягнув, то він з радістю дасть покази проти нього.

Цікаво, що за американськими законами навіть в слідчій камері кандидат може балотуватися на пост президента США, зауважив Піонтковський.

Він певно, програючи конвенцію створить свою третю партію. Бидла американського достатньо, російськомовне бидло його досі з ентузіазмом підтримує в Америці,

– повідомив публіцист.

Справа Трампа: детальніше