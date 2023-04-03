Очі бачили, що руки брали

Звичайно, найяскравіше заходить історія з грошима з виборчого фонду, які заплатили порнозірці Стормі Деніелс. Водночас звинувачення висунули Дональду Трампу за 30 епізодами. Це взагалі космос.

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Тут важливо відзначити, що ні кримінальне переслідування, ні навіть судимість не є в американській системі приводом для недопущення чи зняття з виборчих перегонів. Трамп балотуватиметься. Але для цього йому доведеться виграти номінацію від Республіканської партії.

Чи захочуть республіканці йти з кандидатом "під статтею"? Не факт. З іншого боку – це ж Трамп, "очі бачили що руки брали" то чому б і "не повторити"? Поки що виглядає так, що другий варіант ймовірніший за перший.

Трамп все використає для власної вигоди

Згідно з опитуваннями, Трамп зараз популярніший за можливого найближчого конкурента Рона Десантіса на 25 – 30%. Рахунок 54% – 24% на користь колишнього президента. І це ще не розпочався публічний судовий процес. Тоді Трамп взагалі не вилазитиме з телевізора, що природно, зіграє йому в плюс.

Вже зараз CNN жене марафон з приводу того, що загрожує Трампу і як розвиватиметься процес. Очевидно, це топновина дня, і ми це проходили й, можливо, ще колись пройдемо.

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Але, можливо, на CNN, неприховано лояльної до демократів, сподіваються, що голос розуму візьме гору і свідомий американець подивиться їхній ефір, побачить можливого президента-злочинця, сердито зморщить ніс і піде голосувати за Джо Байдена. Якщо так, то це, звичайно, даремно. Все буде з точністю навпаки і Трамп на хвилі засудження та осуду зможе знову в'їхати до Білого дому. Сподіваюся, цього все ж таки не станеться.