Ембарго може запрацювати на повну потужність

У лютому – березні 2023 року наша Моніторингова група зафіксувала суттєве скорочення кількості порушень ембарго Європейського Союзу на імпорт російської сирої нафти морським шляхом з портів Чорного моря.

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Якщо в січні таких порушень було 12, то в лютому їхня кількість скоротилася до 7, а в березні – до 4 випадків. Кожне порушення – це в середньому 1 мільйон барелів.

У березні 2023 року, на відміну від двох попередніх місяців, не було доставки російської сирої нафти безпосередньо до портів країн ЄС. Поки що залишається дещо зменшена кількість доставки нафти з Чорного моря на рейдову перевалку до Лаканівської затоки в Греції.

На відміну від двох попередніх місяців, серед танкерів-порушників ембарго, лише один належить компанії, що зареєстрована в країні ЄС, зокрема у Греції. У січні таких було 8, а в лютому – 6.

Якщо уряд Греції візьме під жорсткий контроль проблему рейдової перевалки нафти поблизу узбережжя країни, то можна буде казати про повне дотримання ембарго щодо російської нафти, яка експортується з портів Чорного моря.

Так от, про які обсяги нафти мовиться? Отже: січень 2023 року – 1 274 281 тонна нафти, лютий – 869 776 тонн нафти, березень – 476 449 тонн нафти.