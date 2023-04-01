Эмбарго может заработать на полную мощность

В феврале – марте 2023 года наша мониторинговая группа зафиксировала существенное сокращение количества нарушений эмбарго Европейского Союза на импорт российской сырой нефти морским путем из портов Черного моря.

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Если в январе таких нарушений было 12, то в феврале их количество сократилось до 7, а в марте – до 4 случаев. Каждое нарушение – это в среднем 1 миллион баррелей.

В марте 2023 года, в отличие от двух предыдущих месяцев, не было доставки российской сырой нефти непосредственно в порты стран ЕС. Пока остается несколько уменьшено количество доставки нефти из Черного моря на рейдовую перевалку в Лакановский залив в Греции.

В отличие от двух предыдущих месяцев среди танкеров-нарушителей эмбарго только один принадлежит компании, зарегистрированной в стране ЕС, в частности в Греции. В январе таких было 8, а в феврале – 6.

Если правительство Греции возьмет под жесткий контроль проблему рейдовой перевалки нефти у побережья страны, то можно будет говорить о полном соблюдении эмбарго по отношению к российской нефти, которая экспортируется из портов Черного моря.

Так вот, о каких объемах нефти говорится? Итак: январь 2023 года – 1 274 281 тонна нефти, февраль – 869 776 тонн нефти, март – 476 449 тонн нефти.