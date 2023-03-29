Как дети оказались в лагерях для беженцев

Весной 2011 года в Сирии начались беспорядки, постепенно превратившиеся в вооруженное восстание против режима Башара Асада с участием курдских регионалистов и различных радикальных группировок. Речь идет об Исламском государстве, Фронте ан-Нусре, "Хайят Тахрир аш-Шам".

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Руку помощи сирийскому диктатору протянул "коллега" из России. Так началась полномасштабная интернационализированная "мясорубка", жертвами которой стали гражданские женщины и дети. Они делят общую историю: должны были ехать с мужем, который воевал за одну из сторон, а после свержения исламистов и потери кормильца были направлены в лагеря закрытого типа "аль-Холл" и "Рож", где началась другая борьба. За выживание.

Мониторинговые механизмы ООН, Совета Европы, ЕС и международные неправительственные организации неоднократно обращали внимание на широкомасштабные и систематические зверства в лагерях. Дегуманизированные радикальными исламистами дети вместо реабилитации и реинтеграции получали сексуальное насилие, отсутствие доступа к образованию, пище и медицине.

В конце концов ситуация стала настолько абсурдной, что женщины и большей частью мальчики сами стали подозреваться в терроризме и сажались в тюрьмы, пока другие дети, без сопровождения, попрошайничали по лагерям.

В закрытых поселениях на севере Сирии по состоянию на 2018 год находилось до 3 500 российских и около 50 украинских женщин с детьми.

Двойные стандарты россиян по отношению к детям?

Репатриация граждан более 55 государств из лагерей в Сирии активизировалась с 2018 года после фактического разгрома исламистов. К решительным действиям по выполнению международных обязательств по возвращению, в частности, несовершеннолетних, своих членов неоднократно призывали ООН и Совет Европы.

Украине удалось репатриировать граждан в основном в 2021 году. Однако специальные операции проводятся даже сейчас (в последний раз – 17 марта 2023 года, когда на Родину вернули 2 женщин и 6 детей). Россия, в свою очередь, "спешит не спеша", а в 2022 году, вероятно, депортируя и устраивая в семьи украинцев, значительно замедлила темпы освобождения собственных граждан.

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Так, в течение 2018 – 2021 годов Россия репатриировала 359 детей. Следует учитывать, что в 2019 – 2020 годах процесс был осложнен пандемией и закрытием границ, что могло повлиять на оперативность. В то же время за полгода вооруженной агрессии против Украины было возвращено только 26 детей (за март 2023 – 56). Это говорит о том, на чьих детей россияне направили все свои ресурсы в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Более того, по свидетельству российских чиновников: "Всех детей, которых мы вывозим (из Сирии – 24 Канал), это все дети, которые ищут родственников. Нет детей, которых мы решили бы сами забрать". При этом репатриация несовершеннолетних граждан из закрытых лагерей, где существует угроза их жизни, не право, не желание, не "жест доброй воли", а обязанность России. Об этом заявила помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместитель координатора чрезвычайной помощи Джойс Мсуя. Об этом говорится и в ряде резолюций Совета Безопасности.

Для сравнения: к июлю 2022 года россияне депортировали и принудительно переместили на собственную территорию около 200 тысяч украинских детей. Среди них несколько тысяч сирот и лишенных родительской опеки, для усыновления которых россияне выстроились в очередь. При этом усилия, вероятно, лучше было бы направить на репатриацию, реабилитацию и реинтеграцию собственных граждан.

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Россияне объясняют незначительное количество возвращенных из Сирии несовершеннолетних сложностью процесса и продолжительностью изготовления для них новых документов. Впрочем, чтобы сделать паспорта для депортированных украинских детей, работники миграционной службы оставались после завершения рабочего дня. Единственное, в чем "уравняли" украинских несовершеннолетних и собственных граждан из лагерей в Сирии – сепарация с родителями: возвращать или экстрадировать женщин Россия не торопится.

Кощунство: кто возглавляет борьбу с терроризмом на уровне ООН

С 2017 года заместителем генсека ООН и главой Контртеррористического управления является Владимир Воронков, гражданин России. То есть государства, режим которого был признан террористическим на уровне Совета Европы, государства, подозреваемого в финансировании терроризма в рамках дела в Международном суде ООН.

Воронков – один из тех, кто решительно настаивает на возвращении несовершеннолетних на родину, поскольку "не выбиравшие быть там дети подвергаются реальному риску радикализации и вербовки". При этом незаконно депортированные в Россию украинские несовершеннолетние были лишены права выбора, их русифицируют и милитаризируют под носом международного сообщества. Однако в отличие от Сирии и фактического курдского режима Россия выступает против репатриации несовершеннолетних граждан Украины.

Сирийские уроки для Украины

Проактивная роль государства в возвращении детей из Сирии должна быть повторена и в случае репатриации незаконно депортированных в Россию несовершеннолетних, особенно детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

На международном уровне следует бороться за подобные сильные заявления и резолюции от компетентных организаций, способствующих идентификации и возвращению детей большими группами. Не стоит игнорировать уже разработанные в контексте репатриации детей из зон вооруженных конфликтов стандарты, в частности, по реабилитации и реинтеграции.

Следует "напоминать" России о том, что она обязана заботиться о собственных детях, а не "спасать" чужих. Международное право не терпит двойных стандартов, а репатриация не может неоправданно затягиваться по срокам. Дети должны быть возвращены на Родину.