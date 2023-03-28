Мастер-класс самовнушения от кремлевских элит

Самовнушение – серьезный фактор. Редким счастливцам оно помогает, особенно если во время углубления в мистику, они еще и скрупулезно выполняют рекомендации традиционной медицины.

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Однако еще ни разу самовнушение не помогло людям в смертельной ситуации, возникшей не внутри организма, а снаружи. Например, не спасло никого из пассажиров падающего самолета.

Кремлевская верхушка во главе с чемоданным фюрером сама подняла свой ржавый аэроплан в воздух и сама с роковой неотвратимостью направила его вертикально вниз.

А теперь кремлевские самоубийцы занимаются самовнушением. Мол, мы вытолкнем из заводов полторы тысячи танков – в пять раз больше, чем НАТО. Мы наклепаем втрое больше снарядов, чем НАТО. Короче, все идет по плану, Киев взяли за 3 дня, а Бахмут недоимперия брать вообще не собиралась. Это был такой "мясной" обманный маневр с "фаршем" из вагнеровцев и мобилизованных россиян.

А если что, то, мол, ударим тактическим ядерным оружием, которое мы хитроумно поставим в Беларуси, о чем Александр Лукашенко отчаянно звенит уже несколько месяцев. К Кремлю формальных претензий не будет, ведь "их там нет". Хотя на самом деле ядерное вооружение может быть только перемещено в Беларусь, а все управление все равно останется за Москвой.

Какая роль ожидает Беларусь

Вот мне интересно: гордящиеся своим миролюбием граждане Беларуси спокойно согласятся с тем, что Путин и Лукашенко отвели их стране роль инициатора потенциального ядерного конфликта? Это уже не свою территорию для агрессии против Украины предоставить, это стать целью для ответного ядерного удара.

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Единственное, на что стоит надеяться белорусам – это намылиться – не значит вымыться: воду могут внезапно отключить. В нашем случае не факт, что хранилище тактического ядерного вооружения в Белоруссии дадут достроить. А если разрешат, то не факт, что разрешат туда перевезти ядерное вооружение.

В любом случае все это снарядное, танковое и ядерное самовнушение, которым страдает Кремль, не запугает Украину и ее союзников и не переломит ход войны в пользу агрессора.