Майстер-клас самонавіювання від кремлівських еліт

Самонавіювання – серйозний чинник. Рідкісним щасливцям воно таки допомагає, особливо якщо під час вглиблення у містику, вони ще й скрупульозно виконують рекомендації традиційної медицини.

Читайте також Помилка імператора: як Сі ненароком консолідував Захід проти Імперії Зла

Однак ще жодного разу самонавіювання не допомогло людям у смертельній ситуації, що виникла не всередині організму, а зовні. Наприклад, не врятувало нікого з пасажирів літака, який падає.

Кремлівська верхівка на чолі з валізним фюрером сама підняла свій іржавий аероплан у повітря і сама з фатальною невідворотністю направила його вертикально вниз.

А тепер кремлівські самогубці займаються самонавіюванням. Мовляв, ми виштовхнемо із заводів півтори тисячі танків – уп'ятеро більше, ніж НАТО. Ми наклепаємо втричі більше снарядів, ніж НАТО. Коротше, все йде за планом, Київ взяли за 3 дні, а Бахмут недоімперія брати взагалі не збиралася. Це був такий "м'ясний" обманний маневр із "фаршем" із вагнерівців та мобілізованих росіян.

А якщо що, то, мовляв, ударимо тактичною ядерною зброєю, яку ми хитромудро поставимо в Білорусі, про що Алєксандр Лукашенко дзвенить відчайдушно вже кілька місяців. До Кремля формальних претензій не буде, адже "іх там нєт". Хоча насправді ядерне озброєння може бути тільки переміщене до Білорусі, а все управління все одно залишиться за Москвою.

Яка роль чекає на Білорусь

Ось мені цікаво: громадяни Білорусі, які пишаються своєю миролюбністю, спокійно погодяться з тим, що Путін і Лукашенко відвели їхній країні роль ініціатора потенційного ядерного конфлікту? Це вже не свою територію для агресії проти України надати, це стати ціллю для ядерного удару у відповідь.

Цікаво Найгірше для Росії – найкраще для Путіна: чому перемога України вигідна навіть агресору

Єдине, на що варто сподіватися білорусам – це те, що намилитися – не означає вимитися: воду можуть раптово відключити. У нашому випадку не факт, що сховище тактичного ядерного озброєння в Білорусі дозволять добудувати. А якщо дозволять, то не факт, що дозволять туди перевезти ядерне озброєння.

У будь-якому випадку, все це снарядне, танкове та ядерне самонавіювання, на яке страждає Кремль, не залякає Україну та її союзників і не переламає хід війни на користь агресора.