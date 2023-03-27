Когда был шанс вернуть все назад

Был ли вообще возможен "откат"? Безусловно, да.

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В первый месяц вторжения, когда даже самому тупому прапорщику стало понятно, что блицкрига не будет, а будет бойня, можно было быстро собрать манатки и рвануть домой со всей возможной скоростью. С минимумом потерь в живой силе, с минимумом санкций (их просто не успели бы ввести).

Репутационные утраты? Здесь, конечно, пришлось бы признать, что допущена роковая ошибка. Публично распять (в переносном смысле) советников и советчиков, наказать военных, ответственных за поражение. Для внутренней аудитории придумали бы какую-нибудь правильную версию. Мол: "Мы пожалели одурманенный пропагандой НАТО братский народ". Внутренняя аудитория съела б, и еще добавки попросила.

Конечно, были бы санкции, но не в тех размерах; передел нефтегазового рынка, но не в таком масштабе. Если вы помните, то и Эммануэль Макрон, и Олаф Шольц "раздупились" гораздо позже. В общем, до Бучи еще можно было выскочить из ситуации ободранными, опозоренными, но относительно целыми. Униженными, но непобежденными окончательно. После Бучи (Буча в этом тексте образ общий, чтобы не перечислять то, что наделали в Украине войска "освободителей"), любое отступление на приемлемые условия для проигравших стало невозможным.

Путин предпочитал не фиксировать потери, а поднимать градус до невероятных высот. В этот момент окно возможностей для России закрылось.

На самом деле претензии к российским властям возникли не в 2014 году и не в 2024 году – последствия для Путина стали результатом накоплений.

Запад много лет закрывал глаза на дешевые понты и нож в кулаке у бедра. Это было принято считать милой шуткой. "Да, мы быдло, зато у нас есть нефть и газ. Мы убийцы, но дадим вам большую скидку! Подумаешь, Грузия! Ну кто вам эти грузины? Подумаешь, Крым! Кто из вас покажет на карте этот "исконно русский" Крым?".

Это было выгодно. Очень выгодно и удобно – не замечать, отводить глаза, выражать большую озабоченность. Только в конце последовательности таких компромиссов всегда стоит касса. Рано или поздно наступает момент, когда приходится выбирать между выгодно и безопасно. Когда становится ясно, что гопник реально вообразил себя царем горы, выгода начинает отходить на второй план. Только, к сожалению, чаще всего это происходит тогда, когда ситуация приобретает необратимый характер.

Сейчас ситуативное расписание не допускает выход России из войны без военного поражения. Даже если такое предположить, то выигрыш России в войне не приведет к смягчению последствий. Есть три варианта развития событий, и все три для России – пессимистические.

Как для России может закончиться война

Мы исходим из того, что российские элиты оказались неспособны инициировать смену власти в Кремле, а нынешняя верхушка решила играть длинную игру.

1. Россия выигрывает войну. Изнурив ресурсы Запада, Россия захватывает Украину, доходит до Львова и устанавливает свой режим на всей украинской территории. Это маловероятно, но... Даже рассмотрев такую возможность сложно назвать ее иначе, чем пирровой победой.

Присоединить дружеские территории и оккупировать территории врага – разные вещи. Сейчас не времена Александра Македонского, который покидал в проигравшей стране гарнизон в сотню человек, и продолжал движение дальше. Захватить многомиллионную, огромную по площади страну с ненавидящим оккупантом населением – это еще то удовольствие. Здесь в каждой деревне будет три Бандеры, а каждый город даст под сотню таких персонажей. Но оккупировать – это полдела. А как все это удержать?

Оккупация и поддержка режима на вражеской территории, набитая оружием и умеющими воевать людьми, требует не просто большого, а колоссального ресурса. Санкции с России не сняты, консолидация западного мира против агрессора будет безоговорочной. Международная изоляция будет только прогрессировать.

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На территории, присоединенной к России в результате победы, будет идти постоянная партизанская война. Могу прогнозировать сложные внутренние процессы внутри России, но остановлюсь только на том, что никаких экономических выгод такая "победа" не принесет, а вот неразрешимых проблем будет много, затрат на поддержание статуса кво гораздо больше, чем доходов. Рано или поздно это закончится новой войной и крахом системы. Ни о каком откате на начальные позиции и речи быть не может. Это просто невозможно сделать.

2. Вариант второй. Война между Россией и Украиной длится много лет – например, еще пять или десять. Находящаяся в изоляции Россия пытается жить по принципам военной экономики, производя танки вместо хлеба. Война теперь называется отечественной. Океания воюет с Остазией. Год за годом. Россия стреляет ракетами – украинские системы ПВО эти ракеты сбивают. На границах постоянный вялотекущий конфликт, кто-то у кого-то раз в неделю "отжимает" очередную серую зону. Изоляция, санкции, эмбарго – все остается на месте и только усиливается. Режим в России все больше закукливается, элиты вынуждены работать на войну, поскольку это единственная возможность заработать.

На сколько хватит финансовой подушки России, если "танки вместо хлеба" станет девизом, не берусь прогнозировать, но думаю, что ненадолго. Затяжная война губительна для внутренней пропаганды, ведь нужен результат, а постоянно придумывать его сложно. Нельзя вечно брать полтора сарая в Бахмуте, рано или поздно даже самые тупые потребители "соловьиного помета" начнут задавать вопросы.

Ответ и здесь невозможен, капитулировать никто не собирается, а отойти с достоинством никак и вообще незачем. Отступление никого не спасет, а механизм "все для фронта, все для победы" становится главным в спасении власти и единственным оправданием ее лидеров.

3. Вариант третий – Россия терпит военное поражение. Оно явно не будет тотальным, украинские танки не проедут по Тверской, остатки орд Сергея Шойгу не удастся утопить в Тихом Океане. Россия – большая страна, а это защищает ее лучше ржавых танков. Победа, границы 1991 года, Донбасс, Крым. Ничто так не консолидирует охлос как национальное унижение.

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Как ни странно, самый пессимистический из вариантов окончания войны, одновременно самый выгодный для сохранения путинской стаи у власти. "Это не Украина выиграла войну, борясь с российской агрессией, это НАТО и ЕС напали на нас, унизили, отобрали исконно русские земли. Вставай, страна огромная! Объединяйся вокруг символа непоколебимости, изначального российского лидера, который сам противостоит западной заразе! За что погибли ваши дети, мужчины, родители? За большую Россию, которую у нас пытаются унести!".

С безумными убийцами не договариваются

Конкретно к таковой концепции и готовили люд. Народу зайдет любой маразм, потому что почва подготовленная, зерна посеяны и все обильно полито кровью русских идиотов.

Можно ли откатить на начало в этом варианте? Нет, нельзя. Как и в любом другом рассматриваемом варианте. Нет места для пересмотра позиций, нет вариантов все забыть, простить или отвернуться. Слишком далеко все зашло.

Международный уголовный суд не закрывал окна возможностей договоренностей о мире. Просто с безумными убийцами не договариваются в любом случае. Их сажают в клетку или уничтожают, как Саддама Хусейна.

Заключить с ними мир невозможно. Они в любом случае нарушат договоренности. На примере Путина и его элит стало очевидным. Впрочем, элиты – это неправильное слово для окружения безумного диктатора. Называть подельников убийцы элитами – не комильфо.