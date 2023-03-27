Угроза ядерных метастазов России

Так же, Воронцов заявлял о подготовке Россией беларусских штурмовиков Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие.

К теме Как Россия признала свою слабость перед НАТО и при чем здесь ядерное оружие

Все эти заявления делались открыто. Так почему сейчас многие удивляются, когда военный преступник, разыскиваемый Международным уголовным судом, президентом России Владимиром Путиным, лишь подтверждает эти планы?

Понятно, что на территории Беларуси должна быть создана, точнее, частично восстановлена инфраструктура для размещения и содержания такого вооружения. Но это вопрос времени. Особенно, если сам план уже даже на уровне ООН открыто анонсирует страна, которая является военным преступником.

Но вся соль для инертного международного сообщества заключается в том, что Россия берет на себя роль по раздаче ядерного оружия странам, в которых его не было! Сейчас этот процесс продолжается с Белоруссией, а завтра? Иран? Сирия? Венесуэла? Звучит слишком нереалистично? Так же нереалистично, как с Беларусью?

После того, как Украина победит в войне, международное сообщество должно приложить максимум усилий по денуклеаризации России. В противном случае Россия может начать плодить ядерные метастазы по всему миру, тем самым создавая угрозу уже совсем другого уровня.