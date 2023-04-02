Таке вже було

Прозвучав заїжджений наратив про те, що Україна готує "силовий сценарій" для Придністров'я, а Мая Санду проводить "антиросійську" політику, але Росія своїх "громадян" у Придністров'ї не кине.

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Це інтерв'ю співпало із заявами так званого "президента" Придністров'я Вадіма Красносельського. Він продовжив ретрансляцію фейку про те, що спецслужби України готували "терористичний акт" проти членів ОБСЄ.

Своєю чергою російська шістка, а за сумісництвом колишній президент Молдови, Ігор Додон звинувачує Санду в підготовці війни проти Придністров'я, у змові з США та Україною.

Всі ці інтерв'ю та заяви прозвучали комплексно. Вони підтверджують той факт, що Москва не відмовилася від сценарію дестабілізації Молдови та захоплення влади в цій країні. Просто наразі в Кремлі не визначилися зі сценарієм, за яким цей процес буде запущений.

Саме тому, зараз виконуються по Молдові дві основні фази:

соціальна хаотизація (протести та поширення дезінформації в медіа);

підготовка інформаційного фундаменту для внутрішнього споживача, щоб виправдати таку операцію та формувати суб'єктивну думку.

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Фактично, аналогічні дії каталізувалися російською пропагандою та агентами Кремля в Україні у 2021 році, тобто за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. Тож таку стратегію Росія застосовує і щодо Молдови. Однак через загальну ослабленість, діє нерішуче.