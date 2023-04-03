В інтерв'ю Fox News колишній президент заявив, що "чудово порозумівся" з Путіним.

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Трамп впевнений, що Росія виграє війну

Республіканець сказав, що якби він залишився на посту президента, то війни в Україні б не було. Трамп впевнений, що зміг би переконати бункерного диктатора не нападати на нашу країну.

Якби я був президентом, Путіну було б набагато краще, тому що він би не вдерся в Україну. Втім зрештою він захопить всю Україну,

– видав Трамп.

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Нагадаємо, що не так давно експрезидент назвав Путіна "розумною людиною, яка хотіла миру". Він також заявив, що якщо війна не вирішиться до президентських виборів США, то розпочнеться Третя світова війна, яка, ймовірніше за все, буде ядерною.

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