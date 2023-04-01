Вже 30 березня велике журі присяжних Мангеттена вирішило висунути Трампу кримінальні звинувачення. Один з адвокатів Трампа Джо Такопін заявив, що для Трампа обвинувачення стали несподіванкою.

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Що сказав суддя Трампа про справу

Адвокат розповів, що 45 президент США особисто приїде до Нью-Йорка. Адже там у вівторок, 4 квітня, йому оголосять кримінальні обвинувачення, пов'язані з фальсифікацією податкової звітності.

На президента не одягнуть наручники. Що стосується фотографії під арештом і чи проведуть його публічно як злочинця, то, як я вже сказав, я впевнений, що вони (обвинувачення – 24 Канал) намагатимуться зробити так, щоб отримати задоволення від цього, виставивши його на парад,

– заявив адвокат Трампа.

Він також додав, що обвинувачення стали безпрецедентним явищем в історії країни.

Згодом адвокат Джо Такопін виданню CBS News сказав, що судове засідання, найімовірніше, відбудеться о 12:30 за місцевим часом (19:30 за Києвом) 4 квітня.

Видання, посилаючись на власні джерела, заявило, що Дональд Трамп прилетить у Нью-Йорк в понеділок – 3 квітня. Вже наступного дня він з'явиться перед судом. Суддя Хуан Мерчан пред'явить йому звинувачення.

Що відомо про справу Трампа