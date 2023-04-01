Уже 30 марта большое жюри присяжных Мангеттена решило выдвинуть Трампу уголовные обвинения. Один из адвокатов Трампа Джо Такопин заявил, что для Трампа обвинения стали неожиданностью.
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Что сказал судья Трампа о деле
Адвокат рассказал, что 45 президент США лично приедет в Нью-Йорк. Там же во вторник, 4 апреля, ему объявят уголовные обвинения, связанные с фальсификацией налоговой отчетности.
На президента не наденут наручники. Что касается фотографии под арестом и проведут ли его публично как преступника, то, как я уже сказал, я уверен, что они (обвинение – 24 Канал) будут пытаться сделать так, чтобы получить удовольствие от этого, выставив его на парад,
– заявил адвокат Трампа.
Он также добавил, что обвинения стали беспрецедентным явлением истории страны.
Впоследствии адвокат Джо Такопин изданию CBS News сказал, что судебное заседание, вероятнее всего, состоится в 12:30 по местному времени (19:30 по Киеву) 4 апреля.
Издание, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Дональд Трамп прилетит в Нью-Йорк в понедельник – 3 апреля. Уже на следующий день он предстанет перед судом. Судья Хуан Мерчан предъявит ему обвинение.
Что известно о деле Трампа
- 30 марта большое жюри присяжных Мангеттена выдвинуло Дональду Трампу уголовные обвинения. Их содержание точно не известно.
- Однако СМИ пишут, что дело касается выплат денег порнозвезде Сторми Дэниелс во время его избирательной кампании 2016 года.
- Известно, что в 2006 году на благотворительном гольф-турнире порноактриса встретилась с Дональдом Трампом. 45 президент США мог заплатить ей за секс в отеле у курортного озера Тахо. Уже в 2016 году ей выплатили минимум 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении, которые на самом деле были назначены на финансирование предвыборной кампании Трампа.
- Такие действия являются уголовным преступлением. Ведь по законам штата Нью-Йорк за них грозит до 4 лет тюрьмы. Стоит добавить, что окружная прокуратура Мангеттена расследовала дело почти 5 лет.
- Стоит добавить, что сам Трамп эти обвинения назвал "политическим преследованием". Политик подчеркнул, что: "Сначала мы победим прокурора, а затем Байдена".