Уже 30 марта большое жюри присяжных Мангеттена решило выдвинуть Трампу уголовные обвинения. Один из адвокатов Трампа Джо Такопин заявил, что для Трампа обвинения стали неожиданностью.

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Что сказал судья Трампа о деле

Адвокат рассказал, что 45 президент США лично приедет в Нью-Йорк. Там же во вторник, 4 апреля, ему объявят уголовные обвинения, связанные с фальсификацией налоговой отчетности.

На президента не наденут наручники. Что касается фотографии под арестом и проведут ли его публично как преступника, то, как я уже сказал, я уверен, что они (обвинение – 24 Канал) будут пытаться сделать так, чтобы получить удовольствие от этого, выставив его на парад,

– заявил адвокат Трампа.

Он также добавил, что обвинения стали беспрецедентным явлением истории страны.

Впоследствии адвокат Джо Такопин изданию CBS News сказал, что судебное заседание, вероятнее всего, состоится в 12:30 по местному времени (19:30 по Киеву) 4 апреля.

Издание, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Дональд Трамп прилетит в Нью-Йорк в понедельник – 3 апреля. Уже на следующий день он предстанет перед судом. Судья Хуан Мерчан предъявит ему обвинение.

Что известно о деле Трампа