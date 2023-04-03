В интервью Fox News бывший президент заявил, что "прекрасно нашел общий язык" с Путиным.

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Трамп уверен, что Россия выиграет войну

Республиканец сказал, что если бы он остался на посту президента, то войны в Украине не было бы. Трамп уверен, что смог бы убедить бункерного диктатора не нападать на нашу страну.

Будь я президентом, Путину было бы гораздо лучше, потому что он бы не ворвался в Украину. Впрочем, он захватит всю Украину,

– выдал Трамп.

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Напомним, что недавно экспрезидент назвал Путина "умным человеком, который хотел мира". Он также заявил, что если война не решится до президентских выборов США, то начнется Третья мировая война, которая, вероятнее всего, будет ядерной.

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