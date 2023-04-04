Как сообщает издание, бывший президент Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена.

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Ожидается, что при аресте у Трампа возьмут отпечатки пальцев. Затем его доставят в зал суда, где предъявят обвинения. То есть фактически это формальность.

"Не могу поверить": реакция Трампа

В то же время в соцсетях Трамп уже отреагировал на события, назвав их "сюрреалистическими".



"Это сюрреалистично, они собираются арестовать меня, невероятно, что это происходит в Америке", – написал Дональд Трамп.