Справа стосується того, що 45 президент США міг неналежно поводитись з документами. Варто зазначити, що такий формальний арешт Трампа був вже у квітні 2023 року у справі про ймовірну виплату грошей порноакторці Стормі Деніелс під час його виборчої кампанії 2016 року.
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Що відомо про справу Трампа
Дональд Трамп 13 червня прибув до будівлі федерального суду міста Маямі, що у штаті Флорида.
Там його формально арештували у справі про неналежне поводження із секретними документами. Тобто Трампа взяли під варту та помістили під арешт. Це формальна процедура, яка передує оголошенню обвинувачень суддею.
На 45 президента США не вдягали наручників. Також не робили "фото для арешту", враховуючи його впізнаваність. Очікується, що судові пристави візьмуть електронні копії його відбитків пальців.
Видання зазначило, що очікують на те, що політик не визнає себе винним за жодним із 37 пунктів звинувачення.
Згодом журналісти повідомили, що Дональд Трамп не визнає себе винним у звинуваченнях щодо секретних документів. Його адвокат Тодд Бланш заявив судді: "Ми, безумовно, не визнаємо себе винними".
Окрім Трампа, у суді затримали, формально арештували, зняли відбитки пальців у Волта Науті.
Що відомо про справу Трампа
- 9 червня Міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт щодо Дональда Трампа у справі про неналежне поводження із секретними документами. Також звинувачення висунули його помічнику Волту Науті.
- Їх звинувачують за 37 пунктами у справі про поводження з секретними документами, а також у змові з метою перешкодити правосуддю.
- У обвинувачувальному акті написано, що Дональд Трамп зберігав у своїй приватній резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида документи, які пов'язані з оборонним та збройним потенціалом США та іноземних країн, ядерною програмою США, військовими вразливостями США та союзників, а також про плани на випадок нападу на США.
- Іноземні ЗМІ писали, що якщо вину Трампа доведуть, то йому може загрожувати до 400 років ув'язнення. Детальніше про цю резонансну справу – читайте за посиланням.