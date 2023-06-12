Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. На його думку, обвинувачення в бік експрезидента США можуть вплинути на внутрішньопартійну боротьбу республіканців.

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Які шанси довести вину Трампа

Імовірність того, що ми станемо свідками засудження колишнього президента США, є доволі високою.

"Позиції прокурорів виглядають дуже впевнено. Видно, що обвинувачення не поспішало з відкриттям справ, а намагалося зібрати всю необхідну інформацію", – зауважив Рейтерович.

Втім, правосуддя в таких питаннях не є коротким. До того ж у Трампа є великий досвід судової боротьби та велика команда адвокатів, які скористаються всіма можливостями, щоб відтягнути розгляд справи.

Ще однією проблемою є те, що звинувачення в бік Трампа не є перешкодою для його обрання президентом США. Якщо він виграє президентські вибори, у 2024 році з нього буде знято всі обвинувачення. Адже, згідно законів США, чинний президент є неосудним на час виконання своїх обов’язків.

"Подібних прецедентів у історії Сполучених штатів ще не було. Але все ж, не можна відкидати такий сценарій", – пояснив політолог.

Ігор Рейтерович про суд над Трампом та майбутні президентські вибори у США: дивіться відео

Як цей процес вплине на президентські вибори

Трамп має високу підтримку серед Республіканської партії. Він може розраховувати лише на підтримку крайнє правих та ультраконсервативних однопартійців. Втім, люди з такими поглядами становлять меншість у Республіканській партії.

Зверніть увагу! В США діє двопартійна система. Для того, щоб стати кандидатом від Демократичної або Республіканської партії, потрібно спочатку перемогти у "праймериз" – попередньому голосуванні всередині кожної з партій

"Багато поміркованих республіканських виборців у разі перемоги Трампа на "праймериз" задумаються, чи не проголосувати за демократа Байдена", – переконаний Рейтерович.

Тому значна частина республіканців вважають, що гіпотетичне друге президентство Трампа може поховати авторитет їхньої партії.

Процес проти Трампа впливатиме на внутрішньопартійну дискусію всередині Республіканської партії. Опоненти Трампа будуть робити ключову ставку на це,

– спрогнозував політолог.

В чому звинувачують Трампа