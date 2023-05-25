Десантіса вважають найсильнішим конкурентом Трампа у Республіканській партії. Однак поки що невідомо, чи змагатиметься Десантіс за президентське крісло з чинним главою США Джо Байденом, оскільки спочатку республіканці мають провести внутрішньопартійні вибори – праймеріз.

Дивіться також США схвалили угоду щодо продажу Україні ЗРК NASAMS

Що відомо про Рона Десантіса

44-річний губернатор Флориди Рон Десантіс виріс у Флориді, має італійське коріння. Він одружений та має троє дітей.

Десантіс закінчив Єль і Гарвард. Служив в армії, де опікувався юридичними питаннями. Одне з місць служби – військова в'язниця Гуантанамо. З 2013 по 2018 роки він був у конгресі, а у 2019 році став губернатором штату Флорида.

Десантіс веде консервативну політику, яка багато в чому збігається з баченням Дональда Трампа. Він займає критичну позицію щодо мігрантів та права на аборти, водночас підтримує розширення збройних прав та обмеження у шкільних програмах курсів про расові та гендерні питання.

Чи небезпечний Десантіс для України: які його погляди на війну

У березні Десантіс зробив доволі неоднозначні коментарі, назвавши російську агресію в Україні територіальною суперечкою. Також він писав, що Байден нібито "фінансує" цей "конфлікт".

Хоча США мають багато важливих національних інтересів... подальше вплутування в територіальний спір між Україною та Росією не є одним із них <…> Фінансування цього конфлікту адміністрацією Байдена за необмеженим чеком "стільки, скільки потрібно", без будь-яких визначених цілей або підзвітності, відволікає увагу від найнагальніших викликів нашої країни,

– казав він.

Тоді ж Рон Десантіс виступив проти надання Україні F16 і далекобійних ракет. Він вважає, що це створило б ризик втягнення США у конфлікт з Росією та наблизило б до "гарячої війни між двома найбільшими ядерними державами світу".

Деякі впливові республіканці розкритикували заяву Десантіса про "територіальний спір". Після цього він дещо змінив свій тон. Сказав, що його буцімто не так зрозуміли, і що він мав на увазі "Крим та Донбас", тому що там багато етнічних росіян.

Водночас Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем, якого слід притягнути до відповідальності. Також він додав, що він не виправдовує вторгнення Росії й не вважає, що вона має право на окуповані території. І якби він міг клацнути пальцями, то 100% повернув би ці землі Україні. Однак зауважимо, що допомогу від США він все одно називає "ескалацією" і надання зброї Україні вважає помилкою.

Довідка. Окрім Трампа та Десантіса, на посаду президента США від республіканців також претендує колишня губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі.