Мєдвєдєв також порівнював Байдена з експрезидентом США Бараком Обамою, виставляючи чинного президента у поганому світлі. Звісно, такі заяви мали певний політичний підтекст. Про це 24 Каналу розповів громадський та політичний діяч зі США, депутат від округу у штаті Вісконсин Юрій Рашкін, зауваживши, що Мєдвєдєв дуже переоцінює свій вплив на американців.
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Яку мету переслідував Мєдвєдєв
Ба більше, Дмітрій Мєдвєдєв висловився, що у Джо Байдена, мовляв, низькі інтелектуальні здібності. Та й узагалі, він настільки заглибився в "український розлад", що зрештою став заручником Києва.
Навіть спроби Мєдвєдєва у якийсь спосіб допомогти Дональду Трампу уникнути покарання є безсенсовими. Намагатись нагадати з Кремля, що американцям варто подумати, хто краще представляє їхні інтереси, – то він не той клоунський костюм одягнув,
– наголосив Юрій Рашкін.
Це типова політична стратегія, коли політики не можуть пояснити, що в їхній країні все добре і голосувати потрібно за них, то їм легше пояснити, чому їхні конкуренти гірші. Тож Дмітрій Мєдвєдєв зараз намагається донести американцям, чому їм не варто голосувати за Байдена.
"Він що з глузду з'їхав? Це риторичне запитання. Тому коли він розповідає, що Джо Байден так зав'язаний з Україною, це спроба нагадати республіканцям, який важливий для них Трамп, що вже сидів у в'язниці. Такі заяви в якомусь сенсі можна вважати спробою втрутитись у вибори США", – зауважив політик.
Насправді доволі дивно, що Мєдвєдєв уявляє, як демократичні виборці, по-перше, взагалі прочитають його заяви, а по-друге, подумають, що він справді має рацію. Мовляв, людина була за демократів, але коли сказали, що Байден так замішаний з Україною, то вона відкине свої демократичні цінності і голосуватиме за диктатора Трампа.
Юрій Рашкін про маразматичні заяви Мєдвєдєва: дивіться відео
Трампа арештували, але ненадовго: що відомо
- На початку серпня Дональду Трампу обрали запобіжний захід у справі про фальсифікацію виборів 2020 року. Він не має права порушувати федеральні закони або закони штату, підписати зобов'язання про явку та з'являтися в суді після виклику. Звісно, експрезидент також не може спілкуватися зі свідками. Варто зауважити, що це не єдина кримінальна справа проти Трампа – їх більше ніж 40.
- Увечері 24 серпня Дональд Трампа затримали у в’язниці округу Фултон. Колишній президент самостійно здався у руки поліції. Дуже швидко після цього його відпустили, адже Трамп вніс заставу у розмірі 200 тисяч доларів. Загалом у в'язниці він пробув 20 хвилин.
- Однак за цей час Трампу встигли зробити магшот, або ж тюремне фото. Цікаво, що це згодом прокоментував Джозеф Байден. Він зазначив, що бачив фото по телевізору, додавши, що Трамп "хороший, симпатичний хлопець".