Мєдвєдєв також порівнював Байдена з експрезидентом США Бараком Обамою, виставляючи чинного президента у поганому світлі. Звісно, такі заяви мали певний політичний підтекст. Про це 24 Каналу розповів громадський та політичний діяч зі США, депутат від округу у штаті Вісконсин Юрій Рашкін, зауваживши, що Мєдвєдєв дуже переоцінює свій вплив на американців.

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Яку мету переслідував Мєдвєдєв

Ба більше, Дмітрій Мєдвєдєв висловився, що у Джо Байдена, мовляв, низькі інтелектуальні здібності. Та й узагалі, він настільки заглибився в "український розлад", що зрештою став заручником Києва.

Навіть спроби Мєдвєдєва у якийсь спосіб допомогти Дональду Трампу уникнути покарання є безсенсовими. Намагатись нагадати з Кремля, що американцям варто подумати, хто краще представляє їхні інтереси, – то він не той клоунський костюм одягнув,

– наголосив Юрій Рашкін.

Це типова політична стратегія, коли політики не можуть пояснити, що в їхній країні все добре і голосувати потрібно за них, то їм легше пояснити, чому їхні конкуренти гірші. Тож Дмітрій Мєдвєдєв зараз намагається донести американцям, чому їм не варто голосувати за Байдена.

"Він що з глузду з'їхав? Це риторичне запитання. Тому коли він розповідає, що Джо Байден так зав'язаний з Україною, це спроба нагадати республіканцям, який важливий для них Трамп, що вже сидів у в'язниці. Такі заяви в якомусь сенсі можна вважати спробою втрутитись у вибори США", – зауважив політик.

Насправді доволі дивно, що Мєдвєдєв уявляє, як демократичні виборці, по-перше, взагалі прочитають його заяви, а по-друге, подумають, що він справді має рацію. Мовляв, людина була за демократів, але коли сказали, що Байден так замішаний з Україною, то вона відкине свої демократичні цінності і голосуватиме за диктатора Трампа.

Зверніть увагу! У президентські вибори в Сполучених Штатах 2016 року втручалася Росія, зокрема і Євгеній Пригожин. Він офіційно це визнав в листопаді 2022 року. Щобільше, Пригожин заявляв, що Росія й далі робитиме це. Але оскільки віднедавна місце Пригожина стало, так би мовити, вакантним, його, мабуть, вирішив замінити Мєдвєдєв.

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