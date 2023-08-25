Власне, у четвер, 24 червня, як пишуть авторитетні міжнародні видання, Трамп з'явився у в'язниці округу Фултон для того, аби пройти "формальну процедуру" арешту. Його представникам вдалось ще раніше домовитись про заставу у розмірі 200 тисяч доларів.

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20-хвилинний арешт Трампа

Як повідомляють журналісти, мав екслідер США величезний кортеж. У в'язниці Трампа, за стандартною процедурою, взяли відбитки пальців, сфотографувавши його в профіль та анфас.

Трамп провів у в'язниці лише близько 20 хвилин, перш ніж повернутися до свого гольф-клубу в Нью-Джерсі. Перед тим як сісти на свій приватний літак в аеропорту Хартсфілд-Джексон в Атланті, він повторив, що це є політично вмотивованим переслідуванням,

– констатували у Reuters.

Водночас колишній президент США назвав те, що сталося, "пародією на справедливість" та запевнив, що нібито нічого не зробив поганого: "Усі це знають", – додав Трамп.



Трамп став першим президентом США, який має тюремний знімок / Фото EPA

Як пишуть міжнародні видання і як можна помітити неозброєним оком звичайній людині, на світлині Дональд Трамп не вельми щасливий. Йому присвоїли тюремний номер P01135809.

Колишній американський лідер неодноразово намагався перетворити ситуація на свою користь. Зокрема, він виставляв себе жертвою та просив людей жертвувати для нього кошти.

Зверніть увагу! Проти Трампа відкрито чотири справи. З-поміж іншого, він намагався скасувати результати президентських виборів у США, які відбувались у 2020 році. Однак це не заважає йому знову висувати свою кандидатуру на пост глави держави.

Монетизація ситуації, тролінг від Байдена

Син експрезидента США, Дональд Трамп-молодший, вирішив часу не гаяти та трішки заробити на арешті батька. Він розпочав продаж футболок, на яких зображене тюремне фото Трампа.

Окрім того, за його словами, усі кошти будуть спрямовані правому фонду, що "бореться з тиранією та божевіллям, які ми зараз усі бачимо".



Син Трампа почав продавати футболки з тюремним знімком батька / Фото з мережі