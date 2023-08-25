В четверг, 24 июня, как пишут авторитетные международные издания, Трамп появился в тюрьме округа Фултон для того, чтобы пройти "формальную процедуру" ареста. Его представителям удалось еще раньше договориться о залоге в размере 200 тысяч долларов.

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20-минутный арест Трампа

Как сообщают журналисты, у экс-лидера США был огромный кортеж. В тюрьме Трампа по стандартной процедуре взяли отпечатки пальцев, сфотографировав его в профиль и анфас.

Трамп провел в тюрьме всего около 20 минут, прежде чем вернуться в свой гольф-клуб в Нью-Джерси. Перед тем как сесть на свой частный самолет в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте, он повторил, что это политически мотивированное преследование,

– констатировали в Reuters.

В то же время бывший президент США назвал произошедшее "пародией на справедливость" и заверил, что якобы ничего не сделал плохого: "Все это знают", – добавил Трамп.



Трамп стал первым президентом США, который имеет тюремный снимок / Фото EPA

Как пишут международные издания и как можно заметить невооруженным глазом обычному человеку, на фото Дональд Трамп не очень счастлив. Ему присвоили тюремный номер P01135809.

Бывший американский лидер неоднократно пытался превратить ситуацию в свою пользу. В частности, он выставлял себя жертвой и просил людей жертвовать для него деньги.

Обратите внимание! Против Трампа возбуждено четыре дела. В частности, он пытался отменить результаты президентских выборов в США, которые проходили в 2020 году. Однако это не мешает ему снова выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.

Монетизация ситуации, троллинг от Байдена

Сын экс-президента США, Дональд Трамп-младший, решил времени не тратить попусту и немного заработать на аресте отца. Он начал продажу футболок, на которых изображено тюремное фото Трампа.

Кроме того, по его словам, все средства будут направлены правому фонду, который "борется с тиранией и безумием, что мы сейчас все видим".



Сын Трампа начал продавать футболки с тюремным снимком отца / Фото из сети